Кабинет Министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил Стратегию интеграции внутренне перемещенных лиц.

Как рассказал на заседании премьер-министр Денис Шмыгаль, по состоянию на сегодняшний день в Украине насчитывается более 1 млн 400 тыс. внутренне перемещенных лиц.

Поэтому и возникла необходимость в принятии отдельного документа относительно них.

Стратегия предусматривает создание в стране условий для интеграции таких лиц в принимающих их территориальных общинах.

– Ключевая цель этой стратегии – это создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих территориальных общинах. Сегодня в Украине насчитывается около 1,4 млн внутренне перемещенных лиц. Эти люди, вынужденно переехав, убегая от войны в другие города, поселки Украины, нуждаются в этой помощи, чтобы получить перспективу нормального проживания в европейской стране, — подчеркнул, представляя стратегию, вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, основные задачи стратегии следующие:

• создание условий для интеграции внутренне перемещенных лиц в принимающих общинах;

• обеспечение полного доступа таких лиц к административным, социальным, другим услугам;

• обеспечение доступа к образованию;

• создание условий для развития потенциала таких лиц после их переезда на новое место жительства;

• решение элементарных потребностей внутренне перемещенных лиц (от трудоустройства до обеспечения жильем).

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