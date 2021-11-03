У Києві близько 100 учасників маршу антивакцинаторів, які виступають проти обов’язкових щеплень від Covid-19, перекрили кілька вулиць.

Серед них вулиця Грушевського та Петрівська алея біля стадіону Динамо імені Валерія Лобановського.

Учасники маршу кричать Ні примусовій вакцинації, Київ, вставай!, Не дозволимо проводити експерименти над нашими дітьми.

Поліцейські намагаються переконати мітингувальників розблокувати дорогу, але люди їх не слухають. Наразі ситуація спокійна.

Поліція повідомила, що рух транспорту вулицями Грушевського і Лютеранською вже відновили. Але протести проти вакцинації досі тривають.

Вранці 3 листопада у Києві на площі біля Верховної Ради розпочався так званий марш антивакцинаторів. Близько 8.00 біля стін парламенту перебувало кілька сотень людей. Наразі їх вже близько тисячі.

Більшість учасників без захисних масок і не дотримуються соціальної дистанції. Вони вимагають скасувати карантинні обмеження, заборонити примусову вакцинацію та медицину.

Хоча вакцинація від коронавірусу в Україні не є примусовою і обов’язковою для всіх громадян. Наказом МОЗ визначено лише певний перелік працівників, які повинні зробити щеплення.

Серед них працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів і працівники закладів освіти.