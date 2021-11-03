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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Киеве возле Верховной Рады начался марш антивакцинаторов

В Киеве возле Верховной Рады начался марш антивакцинаторов

В столице на площади возле Верховной Рады в 8.00 начался так называемый марш антивакцинаторов.

Утром у стен парламента находились несколько сотен человек. Сейчас их уже около тысячи. Большинство участников без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Антивакцинаторы требуют упразднить карантинные требования, запретить принудительную вакцинацию и медицину.

В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве начался Марш антивакцинаторов
В Киеве возле Верховной Рады начался марш антивакцинаторов / 3 фотографии

Они заблокировали практически весь центр. Невозможно проехать:

  • ул. Грушевского, 5 (возле стадиона Динамо),
  • проул. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),
  • перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,
  • перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля Национальный),
  • перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,
  • перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,
  • перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,
  • ул. Парковая, 35

В поддержку участников марша в Киев ехал и автобус из Каменец-Подольского, который остановила полиция из-за отсутствия у пассажиров сертификатов о прививках.

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Опрос, проведенный учеными Университета Невады в 51 стране, показал, что люди, которые не верят, что заражение Соvid-19 может серьезно угрожать их здоровью, с меньшей вероятностью понимают важность предотвращения распространения болезни и менее склонны к вакцинации.

Источник: kamianets.com.ua

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