В Киеве начался Марш антивакцинаторов

В столице на площади возле Верховной Рады в 8.00 начался так называемый марш антивакцинаторов.

Утром у стен парламента находились несколько сотен человек. Сейчас их уже около тысячи. Большинство участников без масок и не соблюдают социальную дистанцию.

Антивакцинаторы требуют упразднить карантинные требования, запретить принудительную вакцинацию и медицину.

В Киеве возле Верховной Рады начался марш антивакцинаторов / 3 фотографии

Они заблокировали практически весь центр. Невозможно проехать:

ул. Грушевского, 5 (возле стадиона Динамо),

проул. Крепостной, 30/1 (возле Дома офицеров),

перекресток: ул. Московская, пер. Инженерный,

перекресток: ул. Липская, ул. Институтская (возле отеля Национальный),

перекресток: ул. Институтская, ул. Ольгинская,

перекресток: ул. Ольгинская, площадь И. Франко,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Круглоуниверситетская,

перекресток: ул. Лютеранская, ул. Заньковецкая,

ул. Парковая, 35

В поддержку участников марша в Киев ехал и автобус из Каменец-Подольского, который остановила полиция из-за отсутствия у пассажиров сертификатов о прививках.

Опрос, проведенный учеными Университета Невады в 51 стране, показал, что люди, которые не верят, что заражение Соvid-19 может серьезно угрожать их здоровью, с меньшей вероятностью понимают важность предотвращения распространения болезни и менее склонны к вакцинации.

Источник: kamianets.com.ua