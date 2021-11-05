На 68-м году жизни умер украинский театральный режиссер и художественный руководитель Театра на Подоле Виталий Малахов. О смерти театрального мастера сообщила его дочь Даша Малахова в социальной сети Facebook.

— 19.07.1954 — 04.11.2021. Лети, родной мой, – написала она.

В октябре стало известно, что режиссер попал в больницу, где медики боролись за его жизнь.

29 октября его дочь написала, что отца забрала скорая в больницу во вторник (26 октября, — Ред.). Она отметила, что “о себе дала знать старая ядовитая боевая рана и начался сепсис”.

Врачи отчаянно боролись за его жизнь, а по просьбе Даши Малаховой сдать кровь для отца – откликнулись многие.

Соболезнования коллективу Театра на Подоле выразили в Национальном академическом театре имени Ивана Франко.

— Сегодня в другие миры ушел Виталий Малахов, основатель и художественный руководитель Театра на Подоле, друг нашего театра. Большая потеря для украинского театра, всей украинской культуры. Выражаем искренние соболезнования коллективу Театр на Подоле, родным и близким… Светлая память Вам, Мастер!

Виталий Малахов родился во Львове. Образование получил в Киевском национальном университете имени И. К. Карпенко-Карого по специальности режиссура драмы.

Год отработав в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки возглавил Киевский государственный театр эстрады. Позже со своей труппой он работал на базе Киевского Молодежного Театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле.

Малахов возглавлял Театр на Подоле с августа 1987 года. В его наследии более 60 спектаклей.

В 2008 он получил звание народного артиста Украины, в том же году стал лауреатом Шевченковской премии.

— Я люблю, когда в зрительном зале много зрителей. Театр должен быть для зрителей, – говорил Виталий Малахов.

Театр был делом его жизни и для украинского театра его уход – это невыразимая потеря. Об этом отмечают на страницах социальных сетей театральные и культурные деятели.