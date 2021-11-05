На 68-му році життя помер український театральний режисер та художній керівник Театру на Подолі Віталій Малахов. Про смерть митця повідомила його донька Даша Малахова у соціальній мережі Facebook.

— 19.07.1954 – 04.11.2021. Лети, рідний мій, – написала вона.

У жовтні стало відомо, що режисер потрапив до лікарні, де медики боролися за його життя.

29 жовтня його донька написала, що батька забрала швидка до лікарні у вівторок (26 жовтня, – Ред.). Вона зазначила, що “про себе дала знати стара отруйна бойова рана і почався сепсис”.

Лікарі відчайдушно боролися за його життя, а на прохання Даші Малахової здати кров для батька – відгукнулися багато людей.

Співчуття колективу Театру на Подолі висловили у Національному академічному театрі імені Івана Франка.

— Сьогодні в інші світи пішов Віталій Малахов, засновник і художній керівник Театру на Подолі, друг нашого театру. Величезна втрата для українського театру, всієї української культури. Висловлюємо щирі співчуття колективу Театр на Подолі, рідним і близьким… Світла пам’ять Вам, Майстре!

Віталій Малахов народився у Львові. Освіту здобув у Київському національному університеті імені І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю режисура драми.

Рік попрацювавши у Київському театрі російської драми ім. Лесі Українки він очолив Київський державний театр естради. Пізніше зі своєю трупою він працював на базі Київського Молодіжного театру, а з серпня 1987 року був створений Київський драматичний театр на Подолі.

Малахов очолював Театр на Подолі з серпня 1987 року. У його доробку понад 60 вистав.

У 2008 році він отримав звання народного артиста України, того ж року став лауреатом Шевченківської премії.

— Я люблю, коли у глядацькій залі багато глядачів. Театр має бути для глядачів, – казав Віталій Малахов.

Театр був справою його життя і для українського театру його відхід у засвіти – це невимовна втрата. Про це зазначають на сторінках у соціальних мережах театральні митці та культурні діячі.