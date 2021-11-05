Лікарняні не виплачуватимуть відстороненим від роботи за відмову від вакцинації

Працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від обов’язкової вакцинації проти коронавірусу, не виплачується допомога за лікарняними листками.

Йдеться про дні тимчасової непрацездатності, які збігаються з днями відсторонення від виконання обов’язків, пояснили у Фонді соціального страхування.

– Допомога по тимчасовій втраті працездатності у вказаному випадку не фінансується, оскільки відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, покликана компенсувати заробіток застрахованої особи, втрачений нею за час лікування. У разі відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати працівника, який не дотримується вимог щодо обов’язкової вакцинації проти Covid-19, факт втрати заробітку через хворобу або травму в такий період відсутній, – наголошують в ФССУ.

Перелік професій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації від Covid-19, визначено наказом МОЗ.

Серед них – працівники центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів, місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів, і працівники закладів освіти.

Джерело: ФССУ