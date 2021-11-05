Церемония прощания с режиссером Малаховым: Театр на Подоле сообщил дату и место

Церемония прощания с режиссером и руководителем киевского Театра на Подоле Виталием Малаховым состоится в понедельник, 8 ноября, в помещении Театра на Подоле с 12.00 до 15.00.

Об этом сообщили на официальном сайте театра и на странице Facebook.

Украинский театральный режиссер Виталий Малахов умер на 68-м году жизни.

26 октября его госпитализировали в больницу с сепсисом, где он находился в реанимации в стабильном, но тяжелом состоянии. Режиссеру должны были имплантировать искусственную почку.

Виталий Малахов с 1987 года возглавлял Театр на Подоле в Киеве. Он – народный артист и лауреат Национальной премии им. Тараса Шевченко.

О театре он говорил следующее: Для меня театр – это средство, инструмент познания жизни, законов Вселенной, материй. Знаете, есть зрение, слух, обоняние, осязание, а есть театр. Это орган сосуществования, чувство жизни.

Он поставил более 60 представлений по произведениям Уильяма Шекспира, Редьярда Киплинга, Михаила Булгакова, Антона Чехова, Луиджи Пиранделло, Ивана Франко, Ивана Карпенко-Карого, Николая Кулиша, Терренса МакНелли и других иностранных и украинских авторов и драматургов.

Источник: Театр на Подоле

Фото: Театр на Подоле