Церемонія прощання з режисером Малаховим: Театр на Подолі повідомив дату та місце

Церемонія прощання з режисером та художнім керівником київського Театру на Подолі Віталієм Малаховим відбудеться у понеділок, 8 листопада, у приміщенні Театру на Подолі з 12.00 до 15.00.

Про це повідомили на офіційному сайті театру та на сторінці у Facebook.

Український театральний режисер Віталій Малахов помер на 68-му році життя.

26 жовтня його госпіталізували до лікарні із сепсисом, де він перебував у реанімації у стабільному, але тяжкому стані. Режисерові мали імплантувати штучну нирку.

Віталій Малахов із 1987 року очолював Театр на Подолі у Києві. Він – народний артист та лауреат Національної премії ім. Тараса Шевченка.

Про театр він казав таке: Для мене театр – це засіб, інструмент пізнання життя, законів Всесвіту, матерій. Знаєте, є зір, слух, нюх, дотик, а є театр. Це орган співіснування, відчуття життя.

Він поставив понад 60 вистав за творами Вільяма Шекспіра, Редьярда Кіплінга, Михайла Булгакова, Антона Чехова, Луїджі Піранделло, Івана Франка, Івана Карпенка-Карого, Миколи Куліша, Терренса МакНеллі та інших іноземних та українських авторів та драматургів.

Джерело: Театр на Подолі

Фото: Театр на Подолі