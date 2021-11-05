За прошедшие сутки, 4 ноября, на территории международного аэропорта Борисполь у 17 человек обнаружили сертификаты вакцинации против коронавируса, которые могут быть поддельными.

По данным полиции, по каждому из фактов намерены осуществить проверку и предоставить соответствующую правовую квалификацию.

Прокуратура открыла уголовные производства по статье 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК Украины.

По действующему украинскому законодательству, наибольшее наказание за использование заведомо фальшивого документа — штраф до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, арест сроком до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Штрафы за поддельные сертификаты вакцинации

Верховная Рада намерена установить ответственность за подделку сертификатов вакцинации против коронавируса.

В первом чтении народные депутаты поддержали законопроект №6084, которым предлагается в действующий Уголовный кодекс Украины добавить статью 321-3 (Незаконные действия с документами, касающимися проведения профилактических прививок).

Если законопроект поддержат во втором чтении, тогда за использование поддельных Covid-сертификатов будет предусматриваться штраф в размере от 17 тыс. до 34 тыс. грн или тюремное заключение сроком до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до двух лет.

Документом хотят ужесточить ответственность для медицинских работников за внесение ложной информации об иммунизации. Для них предусмотрены штрафы в размере от 34 тыс. до 68 тыс. грн или тюремное заключение сроком до двух лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до двух лет.