За подделку Covid-сертификатов будут наказываться штрафами до 170 тыс. грн

Верховная Рада голосами 282 нардепов поддержала в первом чтении изменения в Уголовный кодекс Украины (законопроект №6084) относительно установления ответственности за подделку Covid-сертификатов.

Документ предлагает добавить статью 321-3 Незаконные действия с документами, касающимися проведения профилактических прививок.

Ею предусмотрен штраф от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы сроком до двух лет за использование поддельных документов о вакцинации.

Медработников за внесение ложной информации о вакцинации в медицинскую документацию предлагают штрафовать от 34 тыс. до 68 тыс. грн, или наказывать лишением свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение одного-двух лет.

А за изготовление и сбыт поддельных документов, подтверждающих проведение прививок против особо опасных инфекционных болезней, штраф будет составлять от 85 тыс. до 170 тыс. грн, или будет наказываться лишением свободы сроком до трех лет.

Чтобы предложенные изменения вступили в силу, парламент должен проголосовать за них во втором чтении.

В действующей редакции Уголовного кодекса отсутствует уголовная ответственность за подделку документов, касающихся проведения вакцинации.