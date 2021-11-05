За минулу добу, 4 листопада, на території міжнародного аеропорту Бориспіль у 17 людей виявили сертифікати вакцинації проти коронавірусу, які можуть бути підробленими.

За даними поліції, за кожним з фактів мають намір здійснити перевірку та надати відповідну правову кваліфікацію.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.

За чинним українським законодавством, найбільше покарання за використання свідомо фальшивого документа – штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт терміном до шести місяців або обмеження волі до двох років.

Штрафи за підроблені сертифікати вакцинації

Верховна Рада має намір встановити відповідальність за підроблення сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

У першому читанні народні депутати підтримали законопроект №6084, яким пропонується до чинного Кримінального кодексу України додати статтю 321-3 (Незаконні дії з документами, що стосуються проведення профілактичних щеплень).

Якщо законопроект підтримають у другому читанні, тоді за використання підроблених Covid-сертифікатів передбачатиметься штраф розміром від 17 тис. до 34 тис. грн або тюремне ув’язнення терміном до двох років з позбавленням права займатися певною діяльністю до двох років.

Документом хочуть посилити відповідальність для медичних працівників за внесення неправдивої інформації про імунізацію. Для них передбачені штрафи розміром від 34 тис. до 68 тис. грн або тюремне ув’язнення терміном до двох років з позбавленням права займатися певною діяльністю до двох років.