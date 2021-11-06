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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве прорвало водопроводную сеть: жилые массивы остались без воды

В Киеве прорвало водопроводную сеть: жилые массивы остались без воды

В Киеве на Большой Окружной дороге прорвало водопроводную сеть. В настоящее время коммунальщики ликвидируют повреждения на Большой Кольцевой дороге.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на ЧАО АК Киевводоканал. По данным КГГА, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Повреждение водопровода на Большой Окружной дороге составляет около 1,4 тыс. мм (1,4 м) в диаметре. В настоящее время несколько жилых массивов остались без подачи воды.

Какие массивы остались без воды

  • Никольская Борщаговка;
  • Южная Борщаговка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофания;
  • Голосеев;
  • Батыева Гора;
  • Железнодорожный массив,
  • Александровская Слободка;
  • Соломенка;
  • Первомайский массив;
  • Чоколовка;
  • Отрадный.

В настоящее время аварийные бригады ликвидируют повреждение водопровода. В это время возле некоторых домов будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.

Где будут дежурить автоцистерны с водой

  • улица Зодчих, 60, 60-А;
  • улица Якуба Коласа, 14;
  • бульвар Кольцова, 17;
  • улица Игната Юры, 1/11;
  • улица Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).
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Фото: Pexels

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