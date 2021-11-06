В Киеве на Большой Окружной дороге прорвало водопроводную сеть. В настоящее время коммунальщики ликвидируют повреждения на Большой Кольцевой дороге.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на ЧАО АК Киевводоканал. По данным КГГА, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.

Повреждение водопровода на Большой Окружной дороге составляет около 1,4 тыс. мм (1,4 м) в диаметре. В настоящее время несколько жилых массивов остались без подачи воды.

Какие массивы остались без воды

Никольская Борщаговка;

Южная Борщаговка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофания;

Голосеев;

Батыева Гора;

Железнодорожный массив,

Александровская Слободка;

Соломенка;

Первомайский массив;

Чоколовка;

Отрадный.

В настоящее время аварийные бригады ликвидируют повреждение водопровода. В это время возле некоторых домов будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.

Где будут дежурить автоцистерны с водой