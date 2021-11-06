В Киеве на Большой Окружной дороге прорвало водопроводную сеть. В настоящее время коммунальщики ликвидируют повреждения на Большой Кольцевой дороге.
Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на ЧАО АК Киевводоканал. По данным КГГА, аварийные бригады работают в круглосуточном режиме.
Повреждение водопровода на Большой Окружной дороге составляет около 1,4 тыс. мм (1,4 м) в диаметре. В настоящее время несколько жилых массивов остались без подачи воды.
Какие массивы остались без воды
- Никольская Борщаговка;
- Южная Борщаговка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофания;
- Голосеев;
- Батыева Гора;
- Железнодорожный массив,
- Александровская Слободка;
- Соломенка;
- Первомайский массив;
- Чоколовка;
- Отрадный.
В настоящее время аварийные бригады ликвидируют повреждение водопровода. В это время возле некоторых домов будут дежурить автоцистерны с питьевой водой.
Где будут дежурить автоцистерны с водой
- улица Зодчих, 60, 60-А;
- улица Якуба Коласа, 14;
- бульвар Кольцова, 17;
- улица Игната Юры, 1/11;
- улица Яблоневая, 11 (Софиевская Борщаговка).