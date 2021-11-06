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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві прорвало водопровідну мережу: житлові масиви залишилися без води

У Києві прорвало водопровідну мережу: житлові масиви залишилися без води

У Києві на Великій Кільцевій дорозі прорвало водопровідну мережі. Наразі комунальники ліквідовують пошкодження на Великій Кільцевій дорозі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на ПрАТ АК Київводоканал. За даними КМДА, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі.

Пошкодження водопроводу на Великій Кільцевій дорозі становить близько 1,4 тис. мм (1,4 м) у діаметрі. На цей час низка житлових масивів залишилися без подання води.

Які масиви залишилися без води

  • Микільська Борщагівка;
  • Південна Борщагівка;
  • Теремки-1;
  • Теремки-2;
  • Феофанія;
  • Голосіїв;
  • Батиєва Гора;
  • Залізничний масив,
  • Олександрівська Слобідка;
  • Солом’янка;
  • Першотравневий масив;
  • Чоколівка;
  • Відрадний.

Наразі аварійні бригади ліквідовують пошкодження водопроводу. В цей час біля деяких будинків чергуватимуть автоцистерни з питною водою.

Де чергуватимуть автоцистерни з водою

  • вулиця Зодчих, 60, 60-А;
  • вулиця Якуба Коласа, 14;
  • бульвар Кольцова, 17;
  • вулиця Гната Юри, 1/11;
  • вулиця Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).
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Фото: Pexels

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