У Києві на Великій Кільцевій дорозі прорвало водопровідну мережі. Наразі комунальники ліквідовують пошкодження на Великій Кільцевій дорозі.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на ПрАТ АК Київводоканал. За даними КМДА, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі.

Пошкодження водопроводу на Великій Кільцевій дорозі становить близько 1,4 тис. мм (1,4 м) у діаметрі. На цей час низка житлових масивів залишилися без подання води.

Які масиви залишилися без води

Микільська Борщагівка;

Південна Борщагівка;

Теремки-1;

Теремки-2;

Феофанія;

Голосіїв;

Батиєва Гора;

Залізничний масив,

Олександрівська Слобідка;

Солом’янка;

Першотравневий масив;

Чоколівка;

Відрадний.

Наразі аварійні бригади ліквідовують пошкодження водопроводу. В цей час біля деяких будинків чергуватимуть автоцистерни з питною водою.

Де чергуватимуть автоцистерни з водою