У Києві на Великій Кільцевій дорозі прорвало водопровідну мережі. Наразі комунальники ліквідовують пошкодження на Великій Кільцевій дорозі.
Про це повідомила Київська міська державна адміністрація з посиланням на ПрАТ АК Київводоканал. За даними КМДА, аварійні бригади працюють у цілодобовому режимі.
Пошкодження водопроводу на Великій Кільцевій дорозі становить близько 1,4 тис. мм (1,4 м) у діаметрі. На цей час низка житлових масивів залишилися без подання води.
Які масиви залишилися без води
- Микільська Борщагівка;
- Південна Борщагівка;
- Теремки-1;
- Теремки-2;
- Феофанія;
- Голосіїв;
- Батиєва Гора;
- Залізничний масив,
- Олександрівська Слобідка;
- Солом’янка;
- Першотравневий масив;
- Чоколівка;
- Відрадний.
Наразі аварійні бригади ліквідовують пошкодження водопроводу. В цей час біля деяких будинків чергуватимуть автоцистерни з питною водою.
Де чергуватимуть автоцистерни з водою
- вулиця Зодчих, 60, 60-А;
- вулиця Якуба Коласа, 14;
- бульвар Кольцова, 17;
- вулиця Гната Юри, 1/11;
- вулиця Яблунева, 11 (Софіївська Борщагівка).