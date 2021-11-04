В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия четырем объектам топонимики. Соответствующее решение принял Киевский городской совет. Обсуждение по поводу новых названий проходило на портале территориальной общины Киева.

В Святошинском районе переименовали такие улицы:

улица Николая Кузнецова – улица Олеся Бабия;

улица Костюка – улица Профессора Эйхельмана;

улица Павленко – улица Кристины Сушко;

переулок Павленко – переулок Молчуновский.

В Днепровском районе Киева городской совет поддержал решение переименовать улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.

В Соломенском районе:

улица Народного ополчения – улица Святослава Храброго;

улица Молодогвардейская – улица Владимира Сикевича;

улица Петра Заломова – улица Феофила Яновского;

улица Московская – улица Григория Гуляницкого (поселок Жуляны).

Улица Малоземельная в Дарницком районе теперь станет улицей Олимпия Галика.

В Шевченковском районе изменили названия таких улиц:

улица Цулукидзе – улица Натали Забилы;

переулок Невский – переулок Нивский.

Также в столице дали названия четырем объектам. Площадь в Соломенском районе, расположенная на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя, назвали Отрадная.

Сквер на разрезе Андреевского спуска и улицы Боричев Тик (Подольский район) получил название в честь Василия Спивака.

Площадь возле станции метро Кловская назвали Кловской. Проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до ЖК Новопечерские Липки теперь называется улица Николая Костомарова.

В КГГА обращают внимание на то, что в связи с переименованием улиц документы менять не нужно. Также сохраняется и избирательное право граждан.

Внести изменения в документы можно только по собственному желанию. Также можно получить справку о переименовании улицы, если это необходимо.

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