В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия четырем объектам топонимики. Соответствующее решение принял Киевский городской совет. Обсуждение по поводу новых названий проходило на портале территориальной общины Киева.
В Святошинском районе переименовали такие улицы:
- улица Николая Кузнецова – улица Олеся Бабия;
- улица Костюка – улица Профессора Эйхельмана;
- улица Павленко – улица Кристины Сушко;
- переулок Павленко – переулок Молчуновский.
В Днепровском районе Киева городской совет поддержал решение переименовать улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.
В Соломенском районе:
- улица Народного ополчения – улица Святослава Храброго;
- улица Молодогвардейская – улица Владимира Сикевича;
- улица Петра Заломова – улица Феофила Яновского;
- улица Московская – улица Григория Гуляницкого (поселок Жуляны).
Улица Малоземельная в Дарницком районе теперь станет улицей Олимпия Галика.
В Шевченковском районе изменили названия таких улиц:
- улица Цулукидзе – улица Натали Забилы;
- переулок Невский – переулок Нивский.
Также в столице дали названия четырем объектам. Площадь в Соломенском районе, расположенная на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя, назвали Отрадная.
Сквер на разрезе Андреевского спуска и улицы Боричев Тик (Подольский район) получил название в честь Василия Спивака.
Площадь возле станции метро Кловская назвали Кловской. Проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до ЖК Новопечерские Липки теперь называется улица Николая Костомарова.
В КГГА обращают внимание на то, что в связи с переименованием улиц документы менять не нужно. Также сохраняется и избирательное право граждан.
Внести изменения в документы можно только по собственному желанию. Также можно получить справку о переименовании улицы, если это необходимо.
Читайте: