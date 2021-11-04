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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Без Московской и Народного ополчения: в Киеве переименовали 12 улиц

Київ, Киев

В Киеве переименовали 12 улиц и дали названия четырем объектам топонимики. Соответствующее решение принял Киевский городской совет. Обсуждение по поводу новых названий проходило на портале территориальной общины Киева.

В Святошинском районе переименовали такие улицы:

  • улица Николая Кузнецова – улица Олеся Бабия;
  • улица Костюка – улица Профессора Эйхельмана;
  • улица Павленко – улица Кристины Сушко;
  • переулок Павленко – переулок Молчуновский.

В Днепровском районе Киева городской совет поддержал решение переименовать улицу Курнатовского на улицу Остафия Дашкевича.

В Соломенском районе:

  • улица Народного ополчения – улица Святослава Храброго;
  • улица Молодогвардейская – улица Владимира Сикевича;
  • улица Петра Заломова – улица Феофила Яновского;
  • улица Московская – улица Григория Гуляницкого (поселок Жуляны).

Улица Малоземельная в Дарницком районе теперь станет улицей Олимпия Галика.

В Шевченковском районе изменили названия таких улиц:

  • улица Цулукидзе – улица Натали Забилы;
  • переулок Невский – переулок Нивский.

Также в столице дали названия четырем объектам. Площадь в Соломенском районе, расположенная на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя, назвали Отрадная.

Сквер на разрезе Андреевского спуска и улицы Боричев Тик (Подольский район) получил название в честь Василия Спивака.

Площадь возле станции метро Кловская назвали Кловской. Проезд от улицы Профессора Подвысоцкого до ЖК Новопечерские Липки теперь называется улица Николая Костомарова.

В КГГА обращают внимание на то, что в связи с переименованием улиц документы менять не нужно. Также сохраняется и избирательное право граждан.

Внести изменения в документы можно только по собственному желанию. Также можно получить справку о переименовании улицы, если это необходимо.

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Источник: КГГА

Фото: Depositphotos

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