Скандал вокруг BlaBlaCar из-за рекламы с картой Украины без Крыма: все подробности

Международный онлайн-сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar попал в скандал из-за рекламы с картой Украины без оккупированного полуострова Крым.

На это обратил внимание коммуникационный консультант Фонда Народонаселения ООН в Украине Александр Остапа на своей странице в Facebook. Реклама с картой без Крыма была замечена в сети.

– А это ок такую рекламу в Google получать? BlaBlaCar а чей Крым? — написал Остапа.

Судя по обнародованному им фото, реклама была рассчитана именно на пользователей из Украины, которым на украинском языке предложили опубликовать поездку и сэкономить до 450 грн. Эта надпись размещена на фоне очертаний карты Украины, на которой почему-то нет Крыма.

Александр Остапа также отметил Facebook-страницу сервиса BlaBlaCar в Украине. Под последней публикацией на этой странице пользователи сети начали оставлять возмущенные комментарии из-за рекламы с картой и спрашивать, чей Крым.

Сервис BlaBlaCar попал в скандал из-за рекламы с картой Украины без Крыма: все подробности / 2 фотографии

На сообщение Александра Остапы уже отреагировала руководительница отдела коммуникаций BlaBlaCar в Украине Юлия Крупенко. Она настаивает, что произошла какая-то ошибка. Крупенко заверила, что в сервисе оперативно выясняют, откуда такая реклама могла появиться.

– Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании, — отметила Юлия Крупенко в комментарии к публикации Остапы.

Она пообещала дать расширенный комментарий, как только будет информация.

Подобное заявление опубликовано в комментариях на Facebook-странице BlaBlaCar. В нем отмечается, что сервис проводит внутреннее расследование из-за карты Украины без Крыма.

– 7 ноября в медиа появилась публикация о рекламной кампании, где была изображена карта Украины без Крыма. Хотим заверить, что эта реклама полностью противоречит позиции компании и это досадная ошибка с нашей стороны. Сейчас мы оперативно проводим внутреннее расследование и выясняем, как это произошло. Извиняемся перед всеми, чьи чувства затронула рекламная кампания, — отмечается в заявлении.

В BlaBlaCar заверили, что полностью поддерживают суверенитет Украины и не оказывают услуги в захваченном Россией Крыму.

Сервис BlaBlaCar работает в Украине с 2014 года.

Недавно сервис Apple Music for Artists изобразил карту Украины без Крыма. Пользователи заметили, что контуры Украины изображены без оккупированного Крыма, а полуостров – как часть Российской Федерации.

Впоследствии компания Apple исправила ошибку в приложении Apple Music for Artists и сделала Крым снова украинским.

Источник: Александр Остапа, BlaBlaCar