Скандал навколо BlaBlaCar через рекламу з картою України без Криму: всі подробиці

Міжнародний онлайн-сервіс пошуку автомобільних попутників BlaBlaCar потрапив у скандал через рекламу з картою України без окупованого півострова Крим.

На це звернув увагу комунікаційний консультант Фонду Народонаселення ООН в Україні Олександр Остапа на своїй сторінці у Facebook. Реклама з картою без Криму була помічена в мережі.

– А це ок таку рекламу у Google отримувати? BlaBlaCar а чий Крим, — написав Остапа.

Судячи з оприлюдненого ним фото, реклама була розрахована саме на користувачів з України, яким українською мовою запропонували опублікувати поїздку та зекономити до 450 грн. Цей напис розміщений на фоні обрисів карти України, на якій чомусь немає Криму.

Олександр Остапа також позначив Facebook-сторінку сервісу BlaBlaCar в Україні. Під останньою публікацією на цій сторінці користувачі мережі почали залишати обурливі коментарі через рекламу з картою та запитувати, чий Крим.

Сервіс BlaBlaCar потрапив у скандал через рекламу з картою України без Криму: всі подробиці / 2 фотографии

На допис Олександра Остапи вже відреагувала керівниця відділу комунікацій BlaBlaCar в Україні Юлія Крупенко. Вона наполягає, що сталася якась помилка. Крупенко запевнила, що в сервісі оперативно з’ясовують, звідки така реклама загалом могла з’явитися.

– Це помилка, ми оперативно з’ясовуємо, звідки взагалі ця реклама могла з’явитися. Звісно, український офіс BlaBlaCar ніколи б не зробив таку рекламу, це суперечить позиції нашої компанії, – зазначила Юлія Крупенко в коментарі до публікації Остапи.

Вона пообіцяла дати розширений коментар, як тільки буде інформація.

Подібна заява опублікована в коментарях на Facebook-сторінці BlaBlaCar. У ній наголошується, що сервіс проводить внутрішнє розслідування через мапу України без Криму.

– 7 листопада в медіа з’явилася публікація про рекламну кампанію, де було зображено мапу України без Криму. Хочемо запевнити, що ця реклама повністю суперечить позиції компанії і це прикра помилка з нашого боку. Зараз ми оперативно проводимо внутрішнє розслідування та з’ясовуємо, як так сталося. Просимо вибачення у всіх, чиї почуття зачепила рекламна кампанія, – зазначається у заяві.

У BlaBlaCar запевнили, що повністю підтримують суверенітет України та не надають послуги в захопленому Росією Криму.

Сервіс BlaBlaCar працює в Україні із 2014 року.

Нещодавно сервіс Apple Music for Artists зобразив карту України без Криму. Користувачі помітили в застосунку, що контури України зображені без окупованого Криму, а півострів – як частина Російської Федерації.

Згодом компанія Apple виправила помилку в додатку Apple Music for Artists та зробила Крим знову українським.

Джерело: Олександр Остапа, BlaBlaCar