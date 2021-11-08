Київ розриває низку договорів з чотирма перевізниками через виявлені фальсифікації. Угоди щодо 11 маршрутів розривають в односторонньому порядку.

Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього контролю КМДА. Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Які маршрутки перестануть ходити

№ 224;

№ 234;

№ 539;

№ 559;

№ 231;

№ 421;

№ 581;

№ 155;

№ 516.

№ 517;

№ 402.

За словами Усова, Київ не має намір укладати нові договори щодо цих маршрутів з комунальними чи приватними перевізниками.

– Хто з чиновників і службовців мерії був у цьому зацікавлений, хто дав на це добро – покажуть подальші результати аудиту, – зазначив він.

Причина полягає в тому, що всі 11 маршруток на 76 одиниць транспорту дублювали наявні комунальні маршрути, забираючи пасажиропотік у Київпастрансу.

Зокрема, маршрутка №402 дублювала тролейбус №44, маршрутка № 516 – автобус №63, маршрутка №234 – тролейбус №29, маршрутка №224 – автобус №88.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень додав, що місцева влада продовжує роботу щодо громадського транспорту.