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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

У Києві перестануть ходити низка маршруток – причина та список

маршрутка київ

Київ розриває низку договорів з чотирма перевізниками через виявлені фальсифікації. Угоди щодо 11 маршрутів розривають в односторонньому порядку.

Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього контролю КМДА. Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Які маршрутки перестануть ходити

  • № 224;
  • № 234;
  • № 539;
  • № 559;
  • № 231;
  • № 421;
  • № 581;
  • № 155;
  • № 516.
  • № 517;
  • № 402.

За словами Усова, Київ не має намір укладати нові договори щодо цих маршрутів з комунальними чи приватними перевізниками.

– Хто з чиновників і службовців мерії був у цьому зацікавлений, хто дав на це добро – покажуть подальші результати аудиту, – зазначив він.

Причина полягає в тому, що всі 11 маршруток на 76 одиниць транспорту дублювали наявні комунальні маршрути, забираючи пасажиропотік у Київпастрансу.

Зокрема, маршрутка №402 дублювала тролейбус №44, маршрутка № 516 – автобус №63, маршрутка №234 – тролейбус №29, маршрутка №224 – автобус №88.

Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень додав, що місцева влада продовжує роботу щодо громадського транспорту.

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Фото: УНІАН

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