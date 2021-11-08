Київ розриває низку договорів з чотирма перевізниками через виявлені фальсифікації. Угоди щодо 11 маршрутів розривають в односторонньому порядку.
Партію підроблених документів виявив Департамент внутрішнього контролю КМДА. Про це розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.
Які маршрутки перестануть ходити
- № 224;
- № 234;
- № 539;
- № 559;
- № 231;
- № 421;
- № 581;
- № 155;
- № 516.
- № 517;
- № 402.
За словами Усова, Київ не має намір укладати нові договори щодо цих маршрутів з комунальними чи приватними перевізниками.
– Хто з чиновників і службовців мерії був у цьому зацікавлений, хто дав на це добро – покажуть подальші результати аудиту, – зазначив він.
Причина полягає в тому, що всі 11 маршруток на 76 одиниць транспорту дублювали наявні комунальні маршрути, забираючи пасажиропотік у Київпастрансу.
Зокрема, маршрутка №402 дублювала тролейбус №44, маршрутка № 516 – автобус №63, маршрутка №234 – тролейбус №29, маршрутка №224 – автобус №88.
Заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень додав, що місцева влада продовжує роботу щодо громадського транспорту.