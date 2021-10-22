Новые правила перевозок: пока перевозчики бастуют, растут нелегальные маршруты

В Киеве бастуют перевозчики за новых правил проверки пассажиров на Covid. Почти половина водителей автобусов отказались выполнять межрегиональные рейсы, сообщили, в частности, в компании Укрпас. Мол, перевозчики не понимают правил и боятся штрафов. Полиция с 8:00 проверяет автобусы. Пока нарушителей не обнаружили.

— За все нарушения, которые обнаруживаются, несет ответственность перевозчик. Поэтому их привлекаем к ответственности, — говорит капитан полиции Владислав Чернышенко.

Сегодня отменили 64 рейса. Руководство центрального вокзала не скрывает возмущения. Недавно на реконструкцию потратили более 100 млн грн, а теперь новые правила уничтожают легальную сферу пассажирских перевозок.

— Люди все равно поедут. Серый и нелегальный рынок сейчас аплодируют Кабмину за принятие решений. Мы уже видим, что поехало много маршруток, не имеющих документов, — говорит руководитель компании Укрпас Максим Скляренко.

Пассажиры новым правилам тоже не рады. Работники автовокзала призывают полицию бороться с нелегалами. Единичные автобусы без опознавательных знаков и табличек стоят на парковке рядом. Они быстро набиваются пассажирами и отправляются.

Экспресс тест можно сделать прямо на Автовокзале, стоит 401 грн. Желающих много — за вчера было более 400 клиентов.

Рейды по проверке и в регионах. В Днепре и области уже обнаружили 200 нарушений. Наличие документов у пассажиров полицейские проверяют с помощью планшета. Специальная программа сканирует QR-коды на достоверность документов.

За нарушение отвечает перевозчик — штраф немалый от 34 до 170 тыс. грн.

За минувшие сутки полицейские провели 2 тыс. проверок автобусов и маршруток межобластного сообщения. Составили десять админпротоколов. Больше всего нарушителей обнаружили в Черновицкой, Черниговской и Днепропетровской областях.

Новые правила перевозок пассажиров между регионами, которые начали действовать с 21 октября, не затрагивают несовершеннолетних пассажиров.

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