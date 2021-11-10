Кабинет министров Украины во время заседания 10 ноября утвердил список опасных пород собак в Украине. Соответствующее постановление принято в рамках исполнения законов О страховании и О защите животных от жестокого обращения.

Владельцы пород, которые признаны правительством опасными, должны заключить договор обязательного страхования или ответственности за ущерб, который может быть причинен третьим лицам.

В новый список вошли 52 породы, тогда как аналогичный список, заключенный в 2002 году, включал 88 пород собак.

В обновленный перечень опасных собак вошли следующие породы: мастиф, доберман, ротвейлер, бульмастиф, кавказская и восточноевропейская овчарки, акита-ину, бульдог, фокстерьер, волкодав ирландский, тайский риджбэк и другие.

В постановлении говорится, что предложения документа согласованы со Всеукраинским союзом общественных организаций Ассоциация зоозащитных организаций Украины.

9 ноября в Украине вступил в силу закон, увеличивающий штрафы за выгул собак без поводков и намордников. Также этим законом запрещается работа передвижных зоопарков и выставок.

Выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего питомца влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 грн. Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 340 до 850 грн.

Если нарушение повторится в течение года, штраф для физического лица вырастет до 340-510 грн, а для должностного – до 510-1 020 грн.

Если нарушение будет сопровождаться причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн с конфискацией животных, должностным лицам — от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн с конфискацией животных.