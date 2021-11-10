Кабінет міністрів України під час засідання 10 листопада затвердив перелік небезпечних порід собак в Україні. Відповідна постанова ухвалена в межах виконання законів Про страхування та Про захист тварин від жорстокого поводження.

Власники порід, які визнані урядом небезпечними, повинні укласти договір обов’язкового страхування або відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам.

До нового списку увійшли 52 породи, тоді як аналогічний список, що був укладений у 2002 році, включав 88 порід собак.

До оновленого переліку небезпечних псів увійшли такі породи: мастиф, доберман, ротвейлер, бульмастиф, кавказька та східноєвропейська вівчарки, акіта-іну, бульдог, фокстер’єр, вовкодав ірландський, ріджбек тайський тощо.

У постанові йдеться, що пропозиції документу погоджені зі Всеукраїнською спілкою громадських організацій Асоціація зоозахисних організацій України.

9 листопада в Україні набув чинності закон, який збільшує штрафи за вигул собак без повідків і намордників. Також цим законом забороняється робота пересувних зоопарків і виставок.

Вигул собак без повідків і намордників (крім порід, не внесених до списку небезпечних) або в не відведених для цього місцях, а також неприбирання власником екскрементів своєї тварини тягнуть попередження або штраф від 170 до 340 грн. Для посадових осіб – попередження або штраф від 340 до 850 грн.

Якщо порушення повториться протягом року, штраф для фізичної особи виросте до 340-510 грн, а для посадової – до 510-1 020 грн.

Якщо порушення супроводжуватиметься нанесенням шкоди здоров’ю людини чи її майну, то фізичній особі загрожує штраф від 1,7 тис. до 3,4 тис. грн з конфіскацією тварин, посадовим особам – від 3,4 тис. до 5,1 тис. грн з конфіскацією тварин.