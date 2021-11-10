В Украине возбудили почти 1,2 тыс. дел за подделку Covid-документов

С начала 2021 года прокуратура открыла почти 1,2 тыс. уголовных производств по факту подделки результатов ПЦР-тестов или сертификатов вакцинации против коронавируса.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, суд избрал обвинительные приговоры относительно двух врачей.

— Уже вторые сутки более 800 смертей от Covid-19. Вроде бы все понятно – сделай прививку и спаси жизнь. Однако делки и даже врачи становятся пособниками коронавируса, подторговывая поддельными сертификатами и ПЦР-тестами, вместо того, чтобы разъяснять людям необходимость и важность прививок, — заявил он.

Одного из врачей оштрафовали на 34 тыс. грн и на год лишили права заниматься деятельностью, связанной с выдачей справок.

В Ивано-Франковске другого врача приговорили к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на один год.

Однако не только медики несут ответственность за правонарушение. В настоящее время уже вынесено 60 обвинительных приговоров по фактам покупки и использования поддельных сертификатов вакцинации, преимущественно во время пересечения границы. Все граждане оштрафованы.

Заместитель министра внутренних дел подчеркнул, что люди, которые заказали фальшивые Covid-документы, однако не использовали их, не будут отбывать уголовное наказание.