В Україні порушили майже 1,2 тис. справ за підроблення Covid-документів

З початку 2021 року прокуратура відкрила майже 1,2 тис. кримінальних проваджень за фактом підроблення результатів ПЛР-тестів чи сертифікатів вакцинації проти коронавірусу.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За його словами, суд обрав обвинувальні вироки щодо двох лікарів.

– Вже другу добу понад 800 смертей від Covid-19. Наче все зрозуміло – зроби щеплення та врятуй життя. Однак ділки та навіть лікарі стають пособниками коронавірусу, підторговуючи підробленими сертифікатами та ПЛР-тестами, замість того, щоб роз’яснювати людям необхідність та важливість щеплень, – заявив він.

Одного з лікарів оштрафували на 34 тис. грн та на рік позбавили права займатися діяльністю, пов’язаною із видачею довідок.

У місті Івано-Франківськ іншого лікаря засудили до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном на один рік.

Однак не лише медики несуть відповідальність за правопорушення. Наразі уже ухвалили 60 обвинувальних вироків за фактами купівлі та використання підроблених сертифікатів вакцинації, переважно під час перетину кордону. Всіх громадян оштрафували.

Заступник міністра внутрішніх справ наголосив, що люди, які замовили фальшиві Covid-документи, проте не використали їх, не відбуватимуть кримінальне покарання.