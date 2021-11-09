В Украине готовят правовые нормы для освобождения от уголовной ответственности (“амнистии”) граждан с фальшивыми сертификатами о вакцинации от коронавируса. Речь идет о лицах, которые купили фейковый Covid-сертификат, однако не пользовались им.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

– Что касается амнистии, наша правовая позиция такова: те лица, которые заказали себе и купили сертификат, но его не использовали, они не привлекаются к ответственности. Те же лица, которые его изготовляли или использовали, несут ответственность на сегодняшний день перед законом, — подчеркнул Клименко.

Он добавил, что освобождение от ответственности также будет касаться граждан, решивших вакцинироваться, несмотря на приобретенный поддельный сертификат. Такие граждане должны сообщить о факте покупки сертификата.

– Смотрите: у вас есть купленный сертификат, и вы хотите действительно сделать вакцинацию… Сегодня Министерством здравоохранения, Верховной Радой, депутатским корпусом, Национальной полицией и Министерством внутренних дел разрабатываются правовые основания, каким образом избежать административной, а в данном случае уголовной ответственности, – объяснил Клименко.

Он выразил мнение, что такие правовые нормы будут наработаны и обнародованы в ближайшие дни. По словам Клименко, они позволят не только “амнистировать” человека, купившего Covid-сертификат, но и выявить тех, кто занимается изготовлением и распространением таких фальшивых документов.

– Если вы не воспользовались этим поддельным сертификатом, мы должны сейчас наработать тот правовой механизм, который позволит вам избежать ответственности, потому что вы пришли с повинной. А с другой стороны – выявить то физическое или юридическое лицо, которое занималось изготовлением и передачей вам этого сертификата, — заявил глава Национальной полиции.

Клименко также проинформировал, что за последнюю неделю было открыто 118 уголовных производств по фактам изготовления и использования фейковых Covid-сертификатов. Больше всего таких документов выявляют при пересечении границ Украины (например, в аэропорту Борисполь было 48 случаев за неделю).

Недавно министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Минздрав размышляет над введением в Украине так называемой “ковидной амнистии” для тех, кто приобрел поддельный сертификат о вакцинации. Сейчас владельцы таких фальшивых сертификатов не могут вакцинироваться, если изъявят желание. Через “амнистию” им хотят дать возможность все-таки привиться от коронавируса.

Накануне глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, что за подделку Covid-документов было открыто за эти две недели 210 уголовных производств.