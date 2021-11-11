Этой осенью в Украине заработал антиколлекторский закон. Теперь требовать возврата долга имеют право только официально зарегистрированные компании.

Схемы по отжиму квартир должников – дело рук черных коллекторов. Работает целая нелегальная пирамида, в которой задействованы черные нотариусы и даже бывшие осужденные.

– Большинство микрофинансовых организаций как выдают кредиты? С помощью электронной подписи. А затем этот договор несут к черному нотариусу. И вот уже описывают вашу квартиру, – говорит адвокат Михаил Стрельников.

Быстрые микрокредиты сейчас на каждом шагу. Вот только одолжив здесь даже 1 000 грн, расплачиваться придется чуть ли не квартирой. Такие учреждения обычно прячут процентные ставки между строк, чтобы клиент точно ничего не заподозрил.

Но как только вы перестаете платить, к делу подключают коллекторов, которые не брезгуют методами. Ради выбивания долгов они терроризируют даже учебные заведения.

Но начнут ли теперь жить украинцы спокойно после антиколлекторского закона? В Нацбанке обещают, что да. Именно он стал основным регулятором рынка коллекторских услуг. Здесь хотят избавиться от классического образа коллектора, который до сих пор вызывает ужас даже у людей, что с долгами дел не имели.

Теперь таким работникам разрешено только:

звонить должникам в рабочие дни с 9.00 до 20.00;

приходить на встречу с предварительного согласия.

Запрещено:

заставлять близких и поручителей вернуть долг за другого человека;

сообщать о долге третьим лицам;

шантажировать и угрожать.

Кроме того, работать позволят только тем коллекторским компаниям, которые попали в новый реестр. За какие-либо нарушения грозит штраф от 80 до 135 тыс. грн.

Если вы все же столкнулись с коллекторами, которые звонят вам с угрозами или даже врываются в дверь, то прежде всего вызывайте полицию. Но не бойтесь защищать свои права. Противостоять черным коллекторам можно и у вас есть инструменты. Хотя и не следует забывать, что долги рано или поздно все же нужно возвращать.