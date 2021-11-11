Цієї осені в Україні запрацював антиколекторський закон. Тепер вимагати повернення боргу мають право лише офіційно зареєстровані компанії.

Схеми з віджиму квартир боржників – справа рук чорних колекторів. Працює ціла нелегальна піраміда, в якій задіяні чорні нотаріуси та навіть колишні засуджені.

– Більшість мікрофінансових організацій як видають кредити? За допомогою електронного підпису. А потім цей договір несуть до чорного нотаріуса. І ось вже описують вашу квартиру, – каже адвокат Михайло Стрельніков.

Швидкі мікрокредити зараз на кожному кроці. От тільки позичивши тут навіть 1 000 грн, розплачуватися доведеться ледь не квартирою. Такі установи, зазвичай, ховають відсоткові ставки між рядків, щоб клієнт точно нічого не запідозрив.

Та щойно ви перестаєте платити, до справи підключають колекторів, які не гребують методами. Заради вибивання боргів вони тероризують навіть навчальні заклади.

Але чи почнуть тепер українці жити спокійно після антиколекторського закону? У Нацбанку обіцяють, що так. Саме він нині став основним регулятором ринку колекторських послуг. Тут хочуть позбутися класичного образу колектора, який і досі викликає жах навіть у людей, які з боргами справ не мали.

Тепер таким працівникам дозволено лише:

телефонувати боржникам у робочі дні з 9.00 до 20.00;

приходити на зустріч за попередньої згоди.

Заборонено:

змушувати близьких та поручителів повернути борг за іншу людину;

повідомляти про борг третім особам;

шантажувати та погрожувати.

Окрім того, працювати дозволять лише тим колекторським компаніям, які потрапили до новоствореного реєстру. За будь-які порушення загрожує штраф від 80 до 135 тис. грн.

Якщо ви все ж зіштовхнулися із колекторами, які телефонують до вас із погрозами, чи навіть вриваються у двері, то перш за все викликайте поліцію. Та не бійтеся захищати свої права. Протистояти чорним колекторам можна й у вас є інструменти. Хоча й не слід забувати, що борги рано чи пізно все ж треба повертати.