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Абрамова Юлія |

Первая пятерка официальных коллекторских компаний появилась в Украине

В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании.

По новому закону, который действует с июля — фирма, что хочет заниматься коллекторской деятельностью — должна пройти регистрацию в НБУ. Если до 14 октября этого не сделать — кредитор обязан расторгнуть с ней договор.

Регистрацию получили следующие коллекторские компании:

  • ООО Компания Аксилиум (ЕГРПОУ 43227197)
  • ООО Инфидис (ЕГРПОУ 41476560)
  • ООО Финтех-коллект (ЕГРПОУ 44364802)
  • ООО Служба исполнения взыскания (ЕГРПОУ 44303859)
  • ООО Украинский коллекторское агентство (ЕГРПОУ 41501722).

Эти коллекторские фирмы теперь могут официально заниматься принудительным взысканием задолженности.

Новый закон должен убрать недобросовестные компании и защитить украинцев от произвола таких организаций.

Коллекторам запретили звонить клиентам после 8 вечера, на выходные и праздники и более двух раз в сутки. А также использовать Автодозвон более 30-ти минут, скрывать номер, угрожать, передавать данные о должнике третьим лицам или требовать уплаты кредита от родственников или знакомых.

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За первое полугодие 2021 года украинские микрофинансовые организации (МФО) выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31, 6 млрд грн. Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда общая сумма займов составила 22 млрд.

Количество выдаваемых в Украине кредитов также выросло. В 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в 2020-м — 1 млн, а в 2021-м — уже 1, 2 млн.

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