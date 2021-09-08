Первая пятерка официальных коллекторских компаний появилась в Украине

В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании.

По новому закону, который действует с июля — фирма, что хочет заниматься коллекторской деятельностью — должна пройти регистрацию в НБУ. Если до 14 октября этого не сделать — кредитор обязан расторгнуть с ней договор.

Регистрацию получили следующие коллекторские компании:

ООО Компания Аксилиум (ЕГРПОУ 43227197)

ООО Инфидис (ЕГРПОУ 41476560)

ООО Финтех-коллект (ЕГРПОУ 44364802)

ООО Служба исполнения взыскания (ЕГРПОУ 44303859)

ООО Украинский коллекторское агентство (ЕГРПОУ 41501722).

Эти коллекторские фирмы теперь могут официально заниматься принудительным взысканием задолженности.

Новый закон должен убрать недобросовестные компании и защитить украинцев от произвола таких организаций.

Коллекторам запретили звонить клиентам после 8 вечера, на выходные и праздники и более двух раз в сутки. А также использовать Автодозвон более 30-ти минут, скрывать номер, угрожать, передавать данные о должнике третьим лицам или требовать уплаты кредита от родственников или знакомых.

За первое полугодие 2021 года украинские микрофинансовые организации (МФО) выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31, 6 млрд грн. Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда общая сумма займов составила 22 млрд.

Количество выдаваемых в Украине кредитов также выросло. В 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в 2020-м — 1 млн, а в 2021-м — уже 1, 2 млн.

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