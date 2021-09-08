Первая пятерка официальных коллекторских компаний появилась в Украине
В Украине зарегистрировали первые коллекторские компании.
По новому закону, который действует с июля — фирма, что хочет заниматься коллекторской деятельностью — должна пройти регистрацию в НБУ. Если до 14 октября этого не сделать — кредитор обязан расторгнуть с ней договор.
Регистрацию получили следующие коллекторские компании:
- ООО Компания Аксилиум (ЕГРПОУ 43227197)
- ООО Инфидис (ЕГРПОУ 41476560)
- ООО Финтех-коллект (ЕГРПОУ 44364802)
- ООО Служба исполнения взыскания (ЕГРПОУ 44303859)
- ООО Украинский коллекторское агентство (ЕГРПОУ 41501722).
Эти коллекторские фирмы теперь могут официально заниматься принудительным взысканием задолженности.
Новый закон должен убрать недобросовестные компании и защитить украинцев от произвола таких организаций.
Коллекторам запретили звонить клиентам после 8 вечера, на выходные и праздники и более двух раз в сутки. А также использовать Автодозвон более 30-ти минут, скрывать номер, угрожать, передавать данные о должнике третьим лицам или требовать уплаты кредита от родственников или знакомых.
За первое полугодие 2021 года украинские микрофинансовые организации (МФО) выдали 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31, 6 млрд грн. Это на 43% больше, чем в первом полугодии 2020-го, когда общая сумма займов составила 22 млрд.
Количество выдаваемых в Украине кредитов также выросло. В 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. займов, в 2020-м — 1 млн, а в 2021-м — уже 1, 2 млн.