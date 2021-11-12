Средств достаточно: Шмыгаль о выплате субсидий во время отопительного сезона

Средств для выплат субсидий для украинцев достаточно. Поэтому все граждане, нуждающиеся в помощи от государства во время отопительного сезона, смогут ее получить.

Об этом на брифинге сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

– Отопительный сезон начался по всей Украине. Энергоресурсов для его прохождения достаточно. Правительство приняло все необходимые постановления, чтобы обеспечить непрерывную поставку газа, электричества и тепла. Мы достаточно напряженно, но уверенно смотрим на прохождение этого отопительного сезона, – заявил он.

Кроме того, Денис Шмыгаль заверил, что средств также достаточно и на выплату субсидий гражданам в красных зонах карантина, где потребители будут получать на 50% больше помощи, как это и заложено решением правительства.

Накануне Минсоцполитики сообщило, что на период карантина для регионов с красным уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий проводится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов.

Это касается централизованных поставок холодной и горячей воды, водоотвода, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды, независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

Какие нормативы увеличат на 50% в красных зонах – читайте в нашем материале.