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Факты / Украина / Общество
Валентина Летяк |

Назначение субсидий в регионах красной зоны: нормативы увеличены на 50%

платіжка субсидія

На период карантина для регионов с красным уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, сообщает Минсоцполитики.

Это касается централизованного снабжения холодной и горячей водой, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды, независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

Такие увеличенные социальные нормативы для начисления субсидий для домохозяйств в красных регионах будут учтены уже в октябре.

Ведомство также приводит стандартные нормативы, которые увеличат на 50% в красных зонах:

  • для централизованного водоснабжения — 2 кубометра холодной воды на одного человека, если горячего водоснабжения нет — 3,6 кубометра холодной, если есть — 1,6 кубометра горячей воды на человека;
  • относительно газа — если есть газовая плита и горячее водоснабжение, то учитывается 3,3 кубометра на одного человека;
  • если плита есть, а горячего водоснабжения и газового водонагревателя нет — 5,4 кубометра на человека;
  • есть газовая плита и газовый водонагреватель — 10,5 кубометра на одного человека;
  • относительно электроэнергии в жилых помещениях (домах): 70 кВт/ч в месяц на семью из одного человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи, но не более 190 кВт/ч в месяц;
  • в домах с электроплитами, при наличии централизованного снабжения горячей воды — 110 кВт/ч на семью (домохозяйство) с человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 230 кВт/ч в месяц;
  • оборудованных электроплитами, при отсутствии снабжения горячей водой — 130 кВт/ч в месяц на семью (домохозяйство) с человека и дополнительно 30 кВт/ч в месяц на каждого другого члена семьи (домохозяйства) на жилое помещение (дом), но не более 250 кВт/ч в месяц.
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Источник: Минсоцполитики

Фото: Depositphotos

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