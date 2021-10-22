На период карантина для регионов с красным уровнем эпидемической опасности расчет жилищных субсидий производится с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов, сообщает Минсоцполитики.

Это касается централизованного снабжения холодной и горячей водой, водоотведения, электроэнергии и природного газа для приготовления пищи и подогрева воды, независимо от количества дней действия карантина указанного уровня эпидемической опасности в месяц.

Такие увеличенные социальные нормативы для начисления субсидий для домохозяйств в красных регионах будут учтены уже в октябре.

Ведомство также приводит стандартные нормативы, которые увеличат на 50% в красных зонах: