Коштів достатньо: Шмигаль про виплату субсидій під час опалювального сезону

Коштів на виплату субсидій для українців достатньо. Тому всі громадяни, які потребують допомоги від держави під час опалювального сезону, зможуть її отримати.

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– Опалювальний сезон розпочався у всій Україні. Енергоресурсів для його проходження достатньо. Уряд ухвалив усі необхідні постанови, щоб забезпечити безперервне постачання газу, електрики і тепла. Ми доволі напружено, але впевнено дивимося на проходження цього опалювального сезону, – заявив він.

Крім того, Денис Шмигаль запевнив, що коштів також достатньо і на виплату субсидій громадянам у червоних зонах карантину, де споживачі отримуватимуть на 50% більше допомоги, як це і закладено рішенням уряду.

Напередодні Мінсоцполітики повідомило, що на період карантину для регіонів із червоним рівнем епідемічної небезпеки розрахунок житлових субсидій проводиться з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів.

Це стосується централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, електроенергії та природного газу для приготування їжі та підігріву води, незалежно від кількості днів дії карантину зазначеного рівня епідемічної небезпеки на місяць.

Які нормативи збільшать на 50% у червоних зонах – читайте у нашому матеріалі.