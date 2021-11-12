Европейский Союз исключил Украину из зеленого списка стран, гражданам которых разрешены путешествия в туристических целях в страны ЕС.

Это не означает тотальное закрытие границ, а есть только рекомендация. Поэтому каждая страна-член ЕС самостоятельно принимает решение, открывать или нет свои границы для граждан Украины.

Кипр, Эстония и Хорватия стали первыми странами, покинувшими свои границы открытыми для украинцев. По состоянию на 12 ноября возможность въезда для украинцев сохранили 15 стран. Сегодня список пополнили Франция, Латвия, Словакия, Греция и Испания.

Какие страны ЕС открыты для украинцев?

Кипр

Въезд в эту островную страну остается открытым для всех граждан Украины, в частности с туристической целью, при следующих условиях:

вакцинированные пассажиры должны иметь сертификат международного образца в бумажной или электронной форме в приложении Дія; бумажное свидетельство ВОЗ (желтый сертификат), выданный семейным врачом;

пассажиры должны зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass

невакцинированные пассажиры должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета, а по прилету в Кипр сделать еще один тест и до получения результата, находиться на самоизоляции.

Вакцины, признаваемые кипрской стороной: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-Covid-Vac), Sinopharm (BBIBPCovid-19), Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-SKBio.

Эстония

Гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации, разрешен въезд в любых целях.

Украинцы, не прививавшиеся от Соvid-19 и прибывающие в страну с целью работы, обучения или специального разрешения должны за 72 часа до въезда сделать ПЦР-тест или за 48 часов — экспресс-тест на антитела и предъявить справку об отрицательном результат. Такие лица будут вынуждены пройти 10-дневную самоизоляцию.

Вакцины, признаваемые эстонской стороной: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac.

Хорватия

С 15 ноября въезд на территорию Хорватии возможен, если у человека есть:

сертификат о прививках, двумя дозами вакцины от Covid-19 или одной, если это предусматривает препарат, и которая используется в странах-членах ЕС;

медицинскую справку о том, что лицо выздоровело от Covid-19 и получило одну дозу вакцины в течение 8 месяцев от заражения вирусом, при условии, что лицо было привито в рамках 365 дней до момента пересечения границы;

отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2.

При отсутствии вышеупомянутых документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции и сдачи тестов за свой счет.

Пограничная служба Хорватии рекомендует всем путешественникам зарегистрировать свое намерение о въезде в страну на сайте МВД Хорватии, где нужно, помимо личных данных, внести информацию об отрицательном результате теста. После чего лицу присваивается регистрационный номер – это ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд.

Вакцины, признаваемые хорватской стороной: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen/Johnson&Johnson.

Нидерланды

На территории Нидерландов с целью туризма могут попасть только полностью привитые граждане Украины вакциной, признанной ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств.

Все путешественники в возрасте от 12 лет, прибывающие из-за пределов Шенгенской зоны, должны заполнить Декларацию о вакцинации от Covid-19. Дети до 18 лет, путешествующие с вакцинированными родителями или законными опекунами, освобождаются от этого требования, но должны предъявить отрицательный результат теста на Covid-19.

Сертификаты, сгенерированные в приложении Дія, признаются Нидерландами, как и бумажные сертификаты из портала Дія (с QR-кодом). Желтый сертификат не считается Нидерландами доказательством вакцинации.

Вакцины, признаваемые нидерландской стороной: Comiranty/BionTech/Pfizer, Spikevax/Moderna, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Coronavac/Sinovac.

Австрия

Въезд без регистрации и карантина возможен с сертификатом о полной вакцинации против коронавируса или подтверждением о выздоровлении после заболевания Covid-19 (медицинская или официальная справка о преодолении инфекции за последние 180 дней, или справка с указанием наличия антител, не старше 90 дней) .

10-дневный карантин предусмотрен при въезде по отрицательному ПЦР-тесту. Также необходимо будет сделать онлайн-регистрацию путешествия не раньше чем за 72 часа до въезда.

Вакцины, которые признает австрийская сторона: Comirnaty/BioNtech/Pfizer, Vaxzevria/AstraZeneca, Covishield, Janssen от Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Inactivated, Sinovac-CoronaVac.

Чехия

По состоянию на 12 ноября въезд в Чехию разрешен гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации вакциной, которая сертифицирована Европейским агентством по лекарственным средствам.

Перед въездом в Чехию нужно в обязательном порядке заполнить въездной формуляр. Полученное на e-mail подтверждение о заполнении формуляра (распечатанное или сохраненное на мобильном устройстве) следует предъявить во время пограничного контроля.

Вакцины, признаваемые чешской стороной: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Дания

С 10 ноября 2021 года граждане Украины в случае отсутствия Covid-сертификата должны сделать тест на Covid-19 в течение 24 часов после прибытия в Данию и самоизолироваться без промедления на 10 дней.

Самоизоляция может быть прекращена на основе отрицательного теста на Covid-19, сделанного не раньше четвертого дня после въезда в Данию.

Вакцины, признаваемые датской стороной: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Ирландия

Все путешественники должны заполнить онлайн-форму контактных данных перед приездом в Ирландию.

Ирландия признает все типы цифровых и бумажных сертификатов, выдаваемых Украиной. Кроме сертификата о вакцинации от Covid-19 в Ирландию можно въехать по документу, подтверждающему факт, что вы излечились от Covid-19 в течение последних 180 дней или результата отрицательного ПЦР-теста.

Наличие отрицательного теста на антиген не дает права на въезд в Ирландию.

Вакцины, признаваемые ирландской стороной: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson&Johnson).

Бельгия

Путешествия из Украины разрешены независимо от цели поездки только при наличии сертификата о полном курсе вакцинации от Covid-19, осуществленного вакцинами, признанными Европейской Комиссией.

В случае отсутствия сертификата, следует иметь отрицательный ПЦР-тест и сертификат о важности поездки, выданный дипломатическим или консульским учреждением Бельгии. Также следует заранее заполнить форму Passenger Locator Form (PLF).

Вакцины, признаваемые бельгийской стороной: Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

Швеция

Граждане Украины, имеющие цифровой Covid-сертификат, выданный в Украине, освобождаются от требования прохождения ПЦР-теста.

Для украинцев, у которых отсутствует цифровой сертификат вакцинации, остается действующим требование о наличии отрицательного результата ПЦР-теста, теста на антиген, LAMP, TMA на Covid-19, сделанные за 72 часа до прибытия. Это требование распространяется на иностранцев от 18 лет.

Вакцины, признаваемые шведской стороной: Comirnaty (BioNtech Tozinameran), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen, AstraZeneca/SKBio, Covishield (Serum Institute of India), BIBP/Sinopharm и CoronaVac.

Франция

Для полностью вакцинированных граждан Украины нет ограничений на посещение этой страны.

Для контроля на границе требуют предъявить только документ, подтверждающий вакцинацию и заполнить заявление об отсутствии симптомов Covid-19 и/или об отсутствии контактов с лицами, заболевшими Covid-19.

Если гражданин Украины не прошел вакцинацию, он может въехать во Францию ​​только при предъявлении документа, подтверждающего “насущную необходимость” въезда во Францию, а также при наличии ПЦР-теста.

Вакцины, признаваемые французской стороной: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield и Jansen/Johnson & Johnson.

Словакия

С 11 ноября туристические и частные поездки в эту страну разрешены только при полной вакцинации, в противном случае, если цель поездки является “необязательной”, во въезде будет отказано.

Вакцины, признаваемые словацкой стороной: BioNTech и Pfizer (Comirnaty); Spikevax/Moderna; AstraZeneca/Vaxzevria; Johnson & Johnson/Janssen, Pharmaceuticals/Janssen; Covaxin/Bharat Biotech); Sinopharm; CoronaVac/Sinovac Biotech.

Латвия

Въезд в страну без уважительной причины, в частности с целью туризма, разрешен гражданам, имеющим сертификат о полной вакцинации. Такие лица не подлежат 10-дневной самоизоляции и освобождены от требования тестирования на Covid-19 перед прибытием в Латвию и по прибытии в Латвию.

Вакцины, признанные латвийской стороной: Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna, AstraZeneca Vaxzevria и Janssen.

Греция

Гражданам Украины, которые планируют визит в Грецию, необходимо заполнить специальную PLF-форму за 24 часа до пересечения границы, а также иметь сертификат о полной вакцинации/отрицательный ПЦР-тест (не ранее чем за 72 часа)/тест на антиген (не ранее чем за 48 часов)/справку о переносенной болезни (в течение 180 дней).

Каждый путешествинник, независимо от имеющихся свидетельств, после въезда в Грецию, должнен пройти экспресс-тест на Covid-19.

Вакцины, признаваемые греческой стороной: BioNTech и Pfizer, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Испания

С 15 ноября для въезда в Испанию необходимо предъявить:

справку о полной вакцинации от Сovid-19 вакциной, признанной ВОЗ или Европейским агентством лекарственных средств;

справку об отрицательном результате ПЦР-теста за 72 часа до въезда или отрицательный результат теста на наличие антигенов за 48 часов до въезда;

справку о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней и по истечении 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на Соvid-19.

Вакцины, признаваемые испанской стороной: AstraZeneca/Vaxzervria, Comiranty/BionTech/Pfizer, Spikevax/Moderna, Covishield, Janssen, Coronavac/Sinovac.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию по воздушному или морскому пути, в частности с целью транзита, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля на портале Минздрава Испании или загрузив приложение Spain Travel Health (SpTH), а также получить QR-код для предоставления для предъявления в порта или аэропорта Испании.

9 ноября ЕС приняло решение исключить Украину из перечня стран, гражданам которых разрешены туристические поездки в Евросоюз.