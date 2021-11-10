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Факты / Мир

Бельгия запретила въезд для украинцев с 9 ноября

Людмила Богданова редактор ленты
Бельгия запретила въезд для украинцев с 9 ноября

С 9 ноября украинцам запретили въезд в Бельгию. Бельгия исключила Украину из списка стран, гражданам которых можно пересекать границу с целью путешествия. Об этом сообщило Посольство Украины в Королевстве Бельгия.

Теперь Украина находится в красной зоне. Украинцы смогут попасть в Бельгию только по уважительной причине, а также с целью транзита.

Кому разрешен въезд в Бельгию:

  • лицам, имеющим гражданство этой страны, их партнерам, детям или детям партнера при условии проживания под одной крышей;
  • лицам, имеющим основное место жительства в Бельгии, детям или детям партнера при условии проживания под одной крышей;
  • туристам, совершающим транзит;
  • лицам, путешествующим из-за весомых гуманитарных причин;
  • водителям грузовиков, морякам, летчикам и другому персоналу, который путешествует с целью работы с соответствующим сертификатом, выданным работодателем.

Власти Бельгии могут пересмотреть решение, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится.

Лицам старше 12 лет для пересечения границы Бельгии необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сделать не более чем за 72 часа до прибытия.

Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из так называемого зеленого списка в связи с негативной эпидемической ситуацией.

Это значит введение ограничений на туристические поездки. Однако это только рекомендация, а страны-члены ЕС могут самостоятельно принимать решение, разрешать ли въезд украинцам.

Фото: Depositphotos

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