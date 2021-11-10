С 9 ноября украинцам запретили въезд в Бельгию. Бельгия исключила Украину из списка стран, гражданам которых можно пересекать границу с целью путешествия. Об этом сообщило Посольство Украины в Королевстве Бельгия.
Теперь Украина находится в красной зоне. Украинцы смогут попасть в Бельгию только по уважительной причине, а также с целью транзита.
Кому разрешен въезд в Бельгию:
- лицам, имеющим гражданство этой страны, их партнерам, детям или детям партнера при условии проживания под одной крышей;
- лицам, имеющим основное место жительства в Бельгии, детям или детям партнера при условии проживания под одной крышей;
- туристам, совершающим транзит;
- лицам, путешествующим из-за весомых гуманитарных причин;
- водителям грузовиков, морякам, летчикам и другому персоналу, который путешествует с целью работы с соответствующим сертификатом, выданным работодателем.
Власти Бельгии могут пересмотреть решение, когда ситуация с заболеваемостью коронавирусом улучшится.
Лицам старше 12 лет для пересечения границы Бельгии необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста. Его нужно сделать не более чем за 72 часа до прибытия.
Европейский Союз 9 ноября исключил Украину из так называемого зеленого списка в связи с негативной эпидемической ситуацией.
Это значит введение ограничений на туристические поездки. Однако это только рекомендация, а страны-члены ЕС могут самостоятельно принимать решение, разрешать ли въезд украинцам.