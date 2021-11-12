Європейський Союз виключив Україну із зеленого списку країн, громадянам яких дозволені подорожі з туристичною метою до країн ЄС.

Це не означає тотальне закриття кордонів, а є лише рекомендацією. Тому кожна країна-член ЄС самостійно ухвалює рішення, відкривати чи ні свої кордони для громадян України.

Кіпр, Естонія та Хорватія стали першими країнами, котрі залишили свої кордони відкритими для українців. Станом на 12 листопада можливість в’їзду для українців зберегли 15 країн. Сьогодні список поповнили Франція, Латвія, Словаччина, Греція та Іспанія.

Які країни ЄС відкриті для українців?

Кіпр

В’їзд до цієї острівної країни залишається відкритим для всіх громадян України, зокрема з туристичною метою, за таких умов:

вакциновані пасажири повинні мати сертифікат міжнародного зразку у паперовій або електронній формі у додатку Дія; паперове свідоцтво ВООЗ (жовтий сертифікат), виданий сімейним лікарем;

пасажири повинні зареєструватися на платформі CyprusFlightPass за 48 годин до вильоту, а також завантажити туди копію сертифіката та вказати дані про вакцинацію;

невакциновані пасажири повинні мати негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години до вильоту, а після прильоту до Кіпру зробити ще один тест та до отримання результату, перебувати на самоізоляції.

Вакцини, що визнає кіпрська сторона: Janssen/Johnson & Johnson, Vaxzervia (AstraZeneca), Pfizer-BioNTech, Moderna, Sputnik (Gam-Covid-Vac), Sinopharm (BBIBPCovid-19), Sinovac (CoronaVac), AstraZeneca-Covishield, AstraZeneca-SKBio.

Естонія

Громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації, дозволений в’їзд з будь-якою метою.

Українці, які не щепилися від Сovid-19 і прибувають до країни з метою роботи, навчання або спеціального дозволу повинні за 72 години до в’їзду зробити ПЛР-тест або за 48 годин – експрес-тест на антитіла і пред’явити довідку про негативний результат. Такі особи змушені будуть пройти 10-денну самоізоляцію.

Вакцини, що визнає естонська сторона: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), AztraZeneca/Vaxzevria/Covishield, CoronaVac.

Хорватія

Із 15 листопада в’їзд на територію Хорватії можливий, якщо в особи є:

сертифікат про щеплення, двома дозами вакцини від Covid-19 або однією, якщо це передбачає препарат, і яка використовується в країнах-членах ЄС;

медичну довідка про те, що особа одужала від Covid-19 і отримала одну дозу вакцини протягом 8 місяців від зараження вірусом, за умови, що особа була щеплена в межах 365 днів до моменту перетину кордону;

негативний ПЛР-тест або швидкий тест на антиген – RAT на SARS-CoV-2.

За умови відсутності вищезазначених документів в’їзд до Хорватії може бути дозволений за умови зобов’язання перебування на самоізоляції та здачі тестів за свій кошт.

Прикордонна служба Хорватії рекомендує усім подорожнім зареєструвати свій намір про в’їзд до країни на сайті МВС Хорватії, де потрібно, крім особистих даних, внести інформацію щодо негативного результату тесту. Після чого особі присвоюється реєстраційний номер – це пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в’їзд.

Вакцини, що визнає хорватська сторона: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Janssen/Johnson&Johnson.

Нідерланди

На території Нідерландів з метою туризму можуть потрапити лише повністю щеплені громадяни України вакциною, яку визнає ВООЗ або Європейське агентство лікарських засобів.

Всі мандрівники віком від 12, які прибувають з-поза меж Шенгенської зони, повинні заповнити Декларацію про вакцинацію від Covid-19. Діти віком до 18 років, які подорожують з вакцинованими батьками або законними опікунами, звільняються від цієї вимоги, але повинні пред’явити негативний результат тесту на Covid-19.

Сертифікати, згенеровані у додатку Дія, визнаються Нідерландами, як і паперові сертифікати з порталу Дія (з QR-кодом). Жовтий сертифікат не вважається Нідерландами доказом вакцинації.

Вакцини, що визнає нідерландська сторона: Comiranty/BionTech/Pfizer, Spikevax/Moderna, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Coronavac/Sinovac.

Австрія

В’їзд без реєстрації та карантину можливий з сертифікатом про повну вакцинацію проти коронавірусу або підтвердженням про одужання після захворювання на Covid-19 (медична або офіційна довідка про подолання інфекції за останні 180 днів, чи довідка із зазначенням наявності антитіл, не старша ніж 90 днів.

10-денний карантин передбачений у разі в’їзду за негативним ПЛР-тестом. Також необхідно буде зробити онлайн-реєстрацією подорожі не раніше ніж за 72 год. до в’їзду.

Вакцини, що визнає австрійська сторона: Comirnaty/BioNtech/Pfizer, Vaxzevria/AstraZeneca, Covishield, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm, Inactivated, Sinovac-CoronaVac.

Чехія

Станом на 12 листопада в’їзд до Чехії дозволений громадянам України, які пройшли повний курс щеплення вакциною, сертифікованою Європейською агенцією з лікарських засобів.

Перед в’їздом до Чехії потрібно в обов’язковому порядку заповнити в’їзний формуляр. Отримане на e-mail підтвердження про заповнення формуляру (роздруковане або збережене на мобільному пристрої) слід пред’явити під час прикордонного контролю.

Вакцини, що визнає чеська сторона: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Janssen, Covishield.

Данія

З 10 листопада 2021 року громадяни України у разі відсутності Covid-сертифіката, мають зробити тест на Covid-19 протягом 24 годин після прибуття до Данії та самоізолюватися без зайвого зволікання на 10 днів.

Самоізоляція може бути припинена на основі негативного тесту на Covid-19, зробленого не раніше, ніж на четвертий день після в’їзду до Данії.

Вакцини, що визнає данська сторона: Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Janssen/Johnson & Johnson, Spikevax/Moderna, Vaxzevria/Oxford–AstraZeneca.

Ірландія

Всі мандрівники повинні заповнити онлайн форму контактних даних перед приїздом до Ірландії.

Ірландія визнає всі типи цифрових та паперових сертифікатів, які видаються Україною. Окрім сертифіката про вакцинацію від Covid-19 до Ірландії можна в’їхати за документом, який підтверджує факт, що ви вилікувалися від Covid-19 протягом останніх 180 днів або результату негативного ПЛР-тесту.

Наявність негативного тесту на антиген не дає права в’їзду до Ірландії.

Вакцини, що визнає ірландська сторона: Vaxzevria (AstraZeneca), Pfizer-BioNtech, Spikevax (Moderna), Janssen (Johnson&Johnson).

Бельгія

Подорожі з України дозволені незалежно від мети поїздки лише за умови наявності сертифікату про повний курс вакцинації від Covid-19, здійснений вакцинами, визнаними Європейською Комісією.

У разі відсутності сертифіката, слід мати негативний ПЛР-тест та сертифікат про “важливість” поїздки, виданий дипломатичною або консульською установою Бельгії. Також слід заздалегідб заповнити форму Passenger Locator Form (PLF).

Вакцини, що визнає бельгійська сторона: Pfizer-BioNtech, Moderna, AstraZeneca та Janssen.

Швеція

Громадяни України, які мають цифровий Covid-сертифікат, виданий в Україні, звільняються від вимоги проходження ПЛР-тесту.

Для українців, у яких відсутній цифровий сертифікат вакцинації, залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту, тесту на антиген, LAMP, TMA на Covid-19, зроблені за 72 год. до прибуття. Ця вимога поширюється на іноземців віком від 18 років.

Вакцини, що визнає шведська сторона: Comirnaty (BioNtech Tozinameran), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen, AstraZeneca/SKBio, Covishield (Serum Institute of India), BIBP/Sinopharm та CoronaVac (Sinovac).

Франція

Для повністю вакцинованих громадян України немає обмежень щодо відвідування цієї країни.

Для контролю на кордоні вимагають пред’явити тільки документ, що підтверджує вакцинацію та заповнити заяву про відсутність симптомів Covid-19 та/або про відсутність контактів з особами, що захворіли на Covid-19.

Якщо громадянин України не пройшов вакцинацію, він може в’їхати до Франції тільки за умови пред’явлення документу, що підтверджує “нагальну необхідність” в’їзду до Франції, а також за наявності ПЛР-тесту.

Вакцини, що визнає французька сторона: Pfizer/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria/Covishield і Jansen/Johnson & Johnson.

Словаччина

З 11 листопада туристичні та приватні поїздки до цієї країни дозволені лише за умови повної вакцинації, в іншому випадку, якщо мета поїздки не є “необов’язковою”, у в’їзді буде відмовлено.

Вакцини, що визнає словацька сторона: BioNTech і Pfizer (Comirnaty); Spikevax/Moderna; AstraZeneca/Vaxzevria; Johnson & Johnson/Janssen, Pharmaceuticals/Janssen; Covaxin/Bharat Biotech); Sinopharm; CoronaVac/Sinovac Biotech.

Латвія

В’їзд до країни без поважної причини, зокрема з метою туризму, дозволено громадянам, які мають сертифікат про повну вакцинацію. Такі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на Covid-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Вакцини, що визнає латвійська сторона: Pfizer-BioNTech Comirnaty, Moderna, AstraZeneca Vaxzevria та Janssen.

Греція

Громадянам України, котрі планують візит до Греції, необхідно заповнити спеціальну PLF-форму за 24 години до перетину кордону, а також мати сертифікат про повну вакцинацію/негативний ПЛР-тест (не раніше ніж за 72 год)/тест на антиген (не раніше ніж за 48 годин)/довідку про перенесення хвороби (протягом 180 днів).

Кожен мандрівник, не залежно від наявних свідоцтв, після в’їзду до Греції має пройти експрес-тест на Covid-19.

Вакцини, що визнає грецька сторона: BioNTech і Pfizer, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

Іспанія

З 15 листопада для в’їзду в Іспанію необхідно пред’явити:

довідку про повний вакцинації від Сovid-19 вакциною, визнаною ВООЗ або Європейським агентством лікарських засобів;

довідку про негативний результат ПЛР-тесту за 72 години до в’їзду або негативний результат тесту на наявність антигенів за 48 годин до в’їзду;

довідку про одужання, яка визнаватиметься протягом 180 днів та після закінчення 11 днів з дня отримання першого позитивного тестування на Сovid-19.

Вакцини, що визнає іспанська сторона: AstraZeneca/Vaxzervria, Comiranty/BionTech/Pfizer, Spikevax/Moderna, Covishield, Janssen, Coronavac/Sinovac.

Усі пасажири, які прибувають до Іспанії повітряним або морським шляхом, зокрема з метою транзиту, повинні заздалегідь заповнити формуляр санітарного контролю на порталі МОЗ Іспанії або завантаживши застосунок Spain Travel Health (SpTH), а також отримати QR-код для надання для пред’явлення в порту чи аеропорту Іспанії.

9 листопада ЄС ухвалив рішення виключити Україну з переліку країн, громадянам яких дозволені туристичні поїздки до ЄС.