У столиці почнуть послаблювати карантинні обмеження, щойно почне зменшуватися динаміка захворюваності. Тоді ж відновиться навчальний процес у школах.

Однак поки що про це говорити зарано, переконаний міський голова Києва Віталій Кличко.

– Заповненість ліжок у медзакладах міста – понад 70%. Палати інтенсивної терапії заповнені майже повністю. Якщо в нас станеться колапс медичної системи, це може призвести до великої катастрофи, – наголошує мер столиці.

Щоб не допустити такого, очільник міста обіцяє робити все можливе.

– Лікарні забезпечені киснем, медикаментами, засобами захисту. Місто виплачує медикам надбавки, – наголосив мер столиці.

Крім того, в Києві працюють 143 пункти вакцинації, до яких вишикувалися черги після запровадження суворих обмежень.

– Закликаємо людей вакцинуватися із весни, коли відкрили перші пункти. Переконували їх під час ефірів, в інтерв’ю, за допомогою соціальної реклами. Але тільки тепер, коли запровадили обмеження й люди побачили, наскільки стрімко поширюється хвороба, почали масово вакцинуватися, – говорить Віталій Кличко.

Рішення про дистанційне навчання для школярів міська влада ухвалила, пояснює мер, орієнтуючись виключно на рекомендації медиків та епідеміологів.

– Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей та їхніх родин. Чимало дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення. Ми намагаємося мінімізувати контакти між учнями, щоб розірвати ланцюг захворюваності. Тому, я вважаю, що ми зробили правильний крок, відправивши дітей на дистанційне навчання, – наголошує Віталій Кличко.

За словами міського голови, учні повернуться на навчання до шкіл, щойно поліпшиться епідемічна ситуація.

До червоної зони карантину Київ зарахували з 1 листопада 2021 року. Того ж дня навчальні заклади столиці перейшли на дистанційне навчання.

Дитячі садочки можуть працювати за умови вакцинації всіх співробітників.

4 листопада міський голова Києва наголосив, що влада остерігається відновлювати навчання в школах, оскільки на коронавірус хворіє чимало дітей. Є навіть летальні випадки – від Covid-19 помер 8-річний хлопчик.

Джерело: КМДА

Фото: КМДА