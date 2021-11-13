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Факты / Украина / Общество

Украинские блогеры сообщили об атаках российских ботов на свои каналы в YouTube

Мария Степанюк редактор ленты
YouTube

На видеохостинге YouTube пророссийские боты атаковали ряд каналов популярных украинских блоггеров.

На это пожаловались Янина Соколова, Денис Казанский, Сергей Стерненко, Татьяна Микитенко (канал Рагули) и создатели канала Твоя подпольная гуманитарка.

Атака направлена ​​на каналы YouTube, на которых развенчиваются фейки российской пропаганды.

Известно, что хостинг уже заблокировал украиноязычный канал Рагули из-за волны жалоб из РФ. Микитенко уже подала апелляцию. На остальные каналы продолжается атака.

Журналистка Янина Соколова призвала пользователей помогать украинскому YouTube, “иначе будет Раша… или БелоРаша… Что тоже не очень”.

Активист Сергей Стерненко рассказал схему, по которой осуществляется атака:

— Привлекаются большие ботофермы, тысячи явно фейковых аккаунтов пишут одобрительные комментарии под видео. Затем другие боты одновременно кидают на канал жалобы из-за накрутки активности. И алгоритмы YouTube блокируют канал.

Он добавил, что уже сообщил администрации соцсети о спланированной атаке на канал.

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Источник: Янина Соколова, Сергей Стерненко

Фото: Depositphotos

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