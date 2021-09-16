Оправдывали РФ и пропагандировали антивакцинаторов: на Харьковщине разоблачили ботоферму

50 тыс. пророссийских ботов: на Харьковщине ликвидировали масштабную ботоферму

Служба безопасности Украины разоблачила ботоферму, которая работала в интересах Российской Федерации — так называемая “армия” ботов насчитывала почти 50 тыс. фейковых аккаунтов в соцсетях.

Создал ее житель Харьковщины, который хорошо разбирается в телекоммуникациях.

Следователи СБУ изъяли у него 5 тыс. сим-карт украинских мобильных операторов.

На каждую из этих организатор регистрировал минимум по пять фейковых аккаунтов и передавал их заказчику, оплату за работу получал в рублях через электронные платежные системы.

Через ботов в соцсетях пропагандировалась антивакцинальная кампания, оправдывалась агрессия России в Украине и дискредитировалась украинская власть.

50 тыс. пророссийских ботов: на Харьковщине ликвидировали масштабную ботоферму / 2 фотографии

Правоохранители провели обыск в квартире фигуранта и кроме сим-карт обнаружили у него GSM-шлюзы и SIM-банки, а также компьютерное оборудование с доказательствами его преступлений.

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Сейчас следственные действия продолжаются, украинские правоохранители выясняют причастность к этому делу российских спецслужб и их связь с фигурантом.

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