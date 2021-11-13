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Українські блогери повідомили про атаки російських ботів на свої канали у YouTube

Марія Степанюк редактор стрічки
YouTube

На відеохостингу YouTube проросійські боти атакували низку каналів популярних українських блогерів.

На це поскаржилися Яніна Соколова, Денис Казанський, Сергій Стерненко, Тетяна Микитенко (канал Рагулі) та творці каналу Твоя підпільна гуманітарка.

Атака спрямована на YouTube канали, на яких розвінчуються фейки російської пропаганди.

Відомо, що хостинг вже заблокував україномовний канал Рагулі через хвилю скарг із РФ. Микитенко вже подала апеляцію. На решту каналів продовжується атака.

Журналістка Яніна Соколова закликала користувачів допомагати українському YouTube, “інакше буде Раша… або БілоРаша… Шо теж нє очєнь”.

Активіст Сергій Стерненко розповів схему, за якою здійснюється атака:

— Залучаються великі ботоферми, тисячі явно фейкових акаунтів пишуть схвальні коментарі під відео. Потім інші боти одночасно кидають на канал скарги щодо накрутки активності. І алгоритми YouTube блокують канал.

Він додав, що вже повідомив адміністрацію соцмережі про сплановану атаку на канал.

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Джерело: Яніна Соколова, Сергій Стерненко

Фото: Depositphotos

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