Больше пяти лет в столице стояло полуразрушенное здание по адресу Елены Телиги, 8.

С 2019 года согласно тендерным закупкам право на капитальный ремонт получила компания БК КБР и концерн NESTRA.

— Объект был в заброшенном состоянии много лет, здание подвергалось актам вандализма. За месяц были произведены демонтажные работы. Круглосуточно на объекте были задействованы более 100 человек в три смены, 8 мини-погрузчиков и 2 экскаватора, чтобы бы вывезти 3340 т мусора, — говорит директор БК КБР и концерна NESTRA Дмитрий Нестерук.

Всего ремонт продолжался около двух лет, но нужно отдать должное компании-подрядчику, ведь общая площадь здания составила более 7 тыс. м².

— Когда мы зашли на объект, здание было непригодно для эксплуатации. Мы заменили кровлю, провели устройство полов площадью больше 7170 м2, укрепили и утеплили здание, была построена новая кабинетная система, установлены окна общей площадью 823 м², двери и лифты. На объекте заменены все инженерные системы. Меньше, чем за 2 года мы реконструировали здание, теперь оно готово к эксплуатации — заявил директор компании.

Стоит отметить, что компания-подрядчик, также занялась благоустройством территории вокруг здания. Было проведено озеленении вокруг територии и проложена новая асфальтная дорога.

Новое здание для Территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве / 2 фотографии

Застройщиком были сделаны все отделочно-ремонтные работы, поэтому сотрудников Территориального управления Государственного бюро расследований ждет новое здание, построенное по современным и качественным технологиям за дизайнерским проектом.

БК КБР и концерн NESTRA уже 6 лет существуют на рынке Украины. За эти годы компания имеет более 100 сданных объектов и примерную репутацию среди строительных компаний.

Основные направления деятельности БК КБР: проектирование объектов, монолитные работы, монтаж фасадов и инженерных сетей, реконструкции любой сложности, капитальные ремонтные работы исторических памятников архитектуры Украины, строительство многоквартирных домов.

Объекты компании: Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ), Институт Сердца МЗ Украины, Киевский зоопарк, Центр инновационных медицинских технологий НАН Украины и др.

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