Близько п’яти років у столиці стояла напівзруйнована будівля за адресою Олени Теліги, 8.

Із 2019 року згідно з тендерними закупівлями право на капітальний ремонт отримала компанія БК КБР та концерн NESTRA.

– Об’єкт був у занедбаному стані багато років, будівля зазнавала актів вандалізму. За місяць було проведено демонтажні роботи. Цілодобово на об’єкті було задіяно понад 100 осіб у три зміни, 8 міні-навантажувачів та 2 екскаватори, щоб вивезти 3340 т сміття, – каже директор БК КБР та концерну NESTRA Дмитро Нестерук.

Усього ремонт тривав близько двох років, але потрібно віддати належне компанії-підряднику, адже загальна площа будівлі становила понад 7 тис. м².

– Коли ми зайшли на об’єкт, будівля була непридатною для експлуатації. Ми замінили покрівлю, влаштували підлогу площею більше 7170 м2, зміцнили та утеплили будівлю, була побудована нова кабінетна система, встановлені вікна загальною площею 823 м², двері та ліфти. На об’єкті замінено всі інженерні системи. Менше, ніж за 2 роки, ми реконструювали будівлю, тепер вона готова до експлуатації, – заявив директор компанії.

Варто зазначити, що компанія-підрядник також зайнялася благоустроєм території навколо будівлі. Було проведено озеленення території та прокладено нову асфальтну дорогу.

Нова будівля для Територіального управління Державного бюро розслідувань у Києві / 2 фотографии

Забудовником були зроблені всі оздоблювально-ремонтні роботи, тому на співробітників Територіального управління Державного бюро розслідувань чекає нова будівля, зведена за сучасними та якісними технологіями і за дизайнерським проектом.

БК КБР та концерн NESTRA вже 6 років існує на ринку України. За ці роки компанія має понад 100 зданих об’єктів та зразкову репутацію серед будівельних компаній.

Основні напрямки діяльності БК КБР: проектування об’єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкція будь-якої складності, капітальні ремонтні роботи історичних пам’яток архітектури України, будівництво багатоквартирних будинків.

Об’єкти компанії: Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін.

www.nestra.ua