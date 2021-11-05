На третьем этаже административного здания Верховной Рады Украины сделают реставрационный ремонт кулуаров в месте для проведения пресс-конференций.

Об этом говорится на официальной площадке электронной системы публичных закупок Украины ProZorro. Стоимость ремонтных работ составит 41 500 003,52 грн.

По данным СМИ, более 41,5 млн грн. планируют потратить на обустройство пресс-центра: в частности, могут установить длинные столы, сиденья возле окна и стулья для гостей.

Здание Верховной Рады расположено в центре Киева по адресу улица Михаила Грушевского, 5. Выигравшая тендер ООО Бриллиантс Групп должна выполнить ремонт работы и предоставить реставрационные услуги до 20 декабря 2021 года.

Ожидаемая стоимость реставрационного ремонта составляла 41 523 532 грн, а цена сделки – 41 500 003,52 грн, то есть на 0,1% (около 23 528, 48 грн) меньше.

Тендер метрополитена

Коммунальное предприятие Киевский метрополитен намерено изменить проект Подольско-Выгуровской линии (от станции Глубочицкая до станции Радужная, в народе – метро на Троещину).

КП объявило тендер на 59,61 млн грн в электронной системе публичных закупок ProZorro. Победитель тендера должен разработать новый проект в течение семи месяцев.

Заместитель председателя КГГА Александр Густелев заявил, что он должен охватывать наличие велосипедных паркингов по меньшей мере на 50 мест и общественные санузлы в пределах одного из вестибюлей или рядом со станциями.