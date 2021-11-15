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Факты / Украина / Общество

Правительство изменило размер и порядок начисления субсидий: кому и на сколько

Анастасия Гевко редактор ленты
Субсидії

Кабинет министров Украины 15 ноября изменил размер и порядок начисления субсидий 12 тысячам домохозяйств. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

 – Около 12 тысяч домохозяйств могут получить субсидию в среднем на сумму 2,5 тыс. грн. Увеличение начислений профинансируется из бюджетной программы Минсоцполитики, – пояснила она.

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Верещук уточнила, что решение принято в интересах жителей районов Донецкой и Луганской областей, домохозяйства которых прилегают к временно оккупированным территориям.

По ее данным, украинцы на линии столкновения вынуждены использовать бытовые электроприборы для обогрева жилых помещений, так как их дома остались без тепло- и газоснабжения в результате боевых действий.

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Министр подчеркнула, что правительство изменило порядок начисления жилищных субсидий для этих домохозяйств на время отопительного сезона.

Ранее Кабмин утвердил порядок погашения долга по пенсиям перед внутренне перемещенными лицами.

Источник: Ирина Верещук

Фото: Dreamstime

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