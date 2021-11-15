Уряд змінив розмір та порядок нарахування субсидій: кому і на скільки

Кабінет міністрів України 15 листопада змінив розмір та порядок нарахування субсидій 12 тисячам домогосподарств. Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

– Близько 12 тисяч домогосподарств можуть одержати субсидію в середньому на суму 2,5 тис. грн. Збільшення нарахувань профінансується із бюджетної програми Мінсоцполітики, – пояснила вона.

Хто отримає підвищення субсидії

Верещук уточнила, що рішення ухвалене на користь мешканців районів Донецької та Луганської областей, домогосподарства яких прилягають до тимчасово окупованих територій.

За її даними, українці на лінії зіткнення змушені використовувати побутові електроприлади для обігріву житлових приміщень, оскільки їхні будинки залишилися без тепло- та газопостачання внаслідок бойових дій.

Скільки діятимуть доплати

Міністр наголосила, що уряд змінив порядок нарахування житлових субсидій для цих домогосподарств на час опалювального сезону.

Раніше Кабмін затвердив порядок погашення боргу щодо пенсій перед внутрішньо переміщеними особами.

Джерело: Ірина Верещук