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Факты / Украина / Общество

Боевики обстреляли дома мирных жителей в Луганской области — штаб ООС

Юля Захарченко редактор ленты
Боевики обстреляли дома мирных жителей в Луганской области — штаб ООС

В Луганской области боевики обстреляли села Екатериновка и Новозвановка, используя гранатометы, минометы и другие виды вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

По данным штаба Операции объединенных сил, российские наемники обстреляли Екатериновку из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

— Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной Украине территории вблизи линии разграничения, — отметили в штабе ООС.

Враг вел огонь из поселка Молодежное, произведя по меньшей мере четыре выстрела. На улице Коцюбинского поврежден жилой дом, хозяйственное помещение и прилегающая территория.

Боевики обстреляли Новозвановку из минометов калибра 120 мм. Огонь вели из поселка Калиново — по меньшей мере пять мин попали. В результате обстрела повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и прилегающая территория на улице Советской.

В штабе ООС отметили, что материалы передали в Луганскую областную прокуратуру для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители начнут расследование по статье 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Украинская сторона СЦКК подчеркнула, что очередное грубое нарушение вооруженными формированиями Российской Федерации Минских договоренностей свидетельствует о полном пренебрежении оккупантов к жизни и здоровью мирного населения.

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Фото: Depositphotos

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