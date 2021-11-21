У Луганській області бойовики обстріляли села Катеринівка та Новозванівка, застосовуючи гранатомети, міномети та інші види озброєння, заборонені Мінськими угодами.

За даними штабу Операції об’єднаних сил, російські найманці обстріляли Катеринівку зі станкового протитанкового гранатомету СПГ-9.

– Збройні формування Російської Федерації продовжують тероризувати мирне населення, здійснюючи обстріли населених пунктів, розташованих на підконтрольній Україні території поблизу лінії розмежування, – наголосили у штабі ООС.

Ворог вів вогонь з селища Молодіжне, здійснивши щонайменше чотири постріли. На вулиці Коцюбинського пошкоджено житловий будинок, господарське приміщення та прилеглу територію.

Бойовики обстріляли Новозванівку з мінометів калібру 120 мм. Вогонь вели з селища Калинове – щонайменше п’ять мін влучили. Унаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та прилегла територія на вулиці Радянській.

У штабі ООС зазначили, що матеріали передали до Луганської обласної прокуратури для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правоохоронці розпочнуть розслідування за статтею 438 (Порушення законів і звичаїв війни) КК України.

Українська сторона СЦКК наголосила, що чергове грубе порушення збройними формуваннями Російської Федерації Мінських домовленостей свідчать про повну зневагу окупантів до життя та здоров’я мирного населення.