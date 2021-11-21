В честь Дня Достоинства и Свободы президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам. Глава государства отметил, что украинцы – смелый, умный, талантливый и непобедимый народ.

Глава страны уверен, что граждане Украины такие именно потому, что имеют достоинство. Об этом Зеленский заявил в видеообращении на своей странице в социальной сети Facebook.

– Мы прекрасный, сильный, смелый, умный, талантливый народ. Непобедимый. Именно потому, что у нас есть достоинство. Для нас рабство – унижение. Утрата свободы – это потеря чести. Утрата чести – это потеря сердца. Утрата сердца – это потеря души. А утрата души для нас – это потеря жизни. Поэтому мы готовы бороться ценой своей жизни, — подчеркнул Зеленский.

День Достоинства и Свободы

21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы, которому положили начало в 2014 году. Дата приурочена в честь начала двух революций, полностью изменивших жизнь украинцев.

Речь идет об Оранжевой революции в 2004 году и Революции достоинства в 2014 году. Эксперты убеждены, что это были переломные моменты для Украины, которые обусловили свержение тогдашнего режима.