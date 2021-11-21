З нагоди Дня Гідності та Свободи президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян. Глава держави зазначив, що українці – сміливий, розумний, талановитий та непереможний народ.

Очільник країни впевнений, що громадяни України такі саме тому, що мають гідність. Про це Зеленський заявив у відеозверненні на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

– Ми прекрасний, сильний, сміливий, розумний, талановитий народ. Непереможний. Саме тому, що ми маємо гідність. Для нас рабство – приниження. Втрата свободи – це втрата честі. Втрата честі – це втрата серця. Втрата серця – це втрата душі. А втрата душі для нас – це втрата життя. Тому ми готові боротися ціною власного життя, – наголосив Зеленський.

День Гідности та Свободи

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи, яке започаткували у 2014 році. Дата приурочена на честь початку двох революцій, які повністю змінили життя українців.

Йдеться про Помаранчеву революцію у 2004 році та Революцію гідності у 2014 році. Експерти переконані, що це були переломні моменти для України, які зумовили повалення тодішнього режиму.