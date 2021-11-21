Дела Майдана: за 2021 год сообщили о подозрении более 50 людям

Правоохранители осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием по 63 делам за преступления, совершенные во время Революции Достоинства.

По данным Офиса генерального прокурора, речь идет о более чем 3,5 тыс. эпизодах. Следствие рассматривает 111 дел по обвинению 207 человек.

В 2021 году завершилось досудебное расследование по так называемому материнскому делу, когда произошли силовые разгоны и расстрелы митингующих 18-20 февраля 2014 года.

К этому имеет отношение преступная группа из 10 бывших чиновников (среди которых был экс-президент Украины Виктор Янукович), сообщил Офис генпрокурора.

Это привело к массовым жертвам участников акций протеста. 67 участников митинга погибли, пострадали 887 граждан и 132 правоохранителя.

После ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт направят для заочного рассмотрения в суде.

За год суд предоставил разрешения на специальные досудебные расследования, в которых подозревают 37 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

В 2021 году увеличилось количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности за преступления во время Майдана – 53 против 38 прошлого года. В то же время в суд направили 22 обвинительных акта относительно 32 граждан.