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Факты / Украина / Общество

Дела Майдана: за 2021 год сообщили о подозрении более 50 людям

Юля Захарченко редактор ленты
Євромайдан, Майдан

Правоохранители осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием по 63 делам за преступления, совершенные во время Революции Достоинства.

По данным Офиса генерального прокурора, речь идет о более чем 3,5 тыс. эпизодах. Следствие рассматривает 111 дел по обвинению 207 человек.

В 2021 году завершилось досудебное расследование по так называемому материнскому делу, когда произошли силовые разгоны и расстрелы митингующих 18-20 февраля 2014 года.

К этому имеет отношение преступная группа из 10 бывших чиновников (среди которых был экс-президент Украины Виктор Янукович), сообщил Офис генпрокурора.

Это привело к массовым жертвам участников акций протеста. 67 участников митинга погибли, пострадали 887 граждан и 132 правоохранителя.

После ознакомления стороны защиты с материалами производства обвинительный акт направят для заочного рассмотрения в суде.

За год суд предоставил разрешения на специальные досудебные расследования, в которых подозревают 37 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

В 2021 году увеличилось количество граждан, привлеченных к уголовной ответственности за преступления во время Майдана – 53 против 38 прошлого года. В то же время в суд направили 22 обвинительных акта относительно 32 граждан.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos, Офис президента

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