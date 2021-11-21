Справи Майдану: за 2021 рік повідомили про підозру понад 50 людям

Правоохоронці здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у 63 справах за злочини, вчинені під час Революції Гідності.

За даними Офісу генерального прокурора, йдеться про понад 3,5 тис. епізодів. Наразі слідство розглядає 111 справ за обвинуваченням 207 людей.

У 2021 році завершилося досудове розслідування щодо так званої материнської справи, коли відбулися силові розгони та розстріли мітингувальників 18-20 лютого 2014 року.

До цього причетна злочинна група з 10 колишніх чиновників (серед яких був екс-президент України Віктор Янукович), повідомив Офіс генпрокурора.

Це призвело до масових жертв учасників акцій протесту. 67 мітингувальників загинули, постраждали 887 громадян та 132 правоохоронці.

Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами провадження, обвинувальний акт скерують для заочного розгляду в суді.

За рік суд надав дозволи на спеціальні досудові розслідування, в яких підозрюють 37 людей. Це вдвічі більше, ніж минулого року.

У 2021 році збільшилася кількість громадян, притягнутих до кримінальної відповідальності за злочини під час Майдану – 53 проти 38 минулого року. Водночас до суду скерували 22 обвинувальні акти щодо 32 громадян.