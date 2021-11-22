Боевики на Донбассе просят официально разрешить призывать россиян на службу

Боевики на Донбассе предлагают официально разрешить призывать граждан Российской Федерации для прохождения военной службы по контракту.

Соответствующую информацию удалось получить главному управлению разведки Министерства обороны Украины.

По имеющимся данным, командование Вооруженных сил РФ продолжает наращивать боевую и мобилизационную готовность.

С 15 ноября оккупанты начали сбор военнообязанных запаса. Военным провели занятия по боевой подготовке и тренировке по боевой готовности.

Проведение собрания в России контролирует Комиссия штаба 8-й общевойсковой армии Южного военного округа Вооруженных Сил.

Также разведка выяснила, что оккупанты активно агитируют жителей ОРДЛО до прохождения военной службы в составе российских оккупационных войск.

Командование РФ разрешило брать на военную службу по контракту всех желающих, в частности, лиц, отбывших тюремное заключение или зависимых от алкоголя или наркотиков.

Недавно начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Россия ведет масштабную спецоперацию по дестабилизации ситуации в Украине. По его словам, для этого используется ряд нарративов, начиная антивакцинаторским движением, заканчивая недовольством по разным вопросам и кризисом.

Буданов заявил, что военные маневры российских наемников могут оказаться на пике в январе 2022 года.

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