ЗСУ перебувають у постійній бойовій готовності – Міноборони

Україна має бути у постійній бойовій готовності, оскільки з 2014 року російські війська постійно, хоч і з різною інтенсивністю, переміщуються вздовж кордону.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, такі заходи вжито, оскільки існує загроза з боку Російської Федерації.

– Росія постійно хоче завоювати Україну, зробити з нас сателіт, повернути нас до поля свого абсолютного впливу. Ця загроза зберігається, – зазначила Маляр.

За її словами, російські війська постійно концентруються та переміщаються вздовж кордону.

У зв’язку з цим у Міноборони вважають, що українські війська мають бути у постійній бойовій готовності для можливості дати відсіч у разі потреби.

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Відомство одержує інформацію про ситуацію на кордоні від розвідки.

Раніше Головне управління розвідки повідомило, що Росія нарощує боєздатність військ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Там проводились масштабні військові навчання.

За словами очільника відомства Кирила Буданова, РФ сконцентрувала біля кордонів України понад 92 тисячі військ. Він вважає, що Росія може здійснити атаку наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Він прогнозує, що пік маневрів припаде на січень 2022 року.

Як зазначив міністр оборони Олексій Резніков, РФ дестабілізує ситуацію в Україні на інформаційному та дипломатичному фронтах.

Він пояснив, що атаки мають провокувати паніку для дестабілізації ситуації в країні.