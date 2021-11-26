Успешный предприниматель Руслан Мартыненко имеет свой бизнес уже девять лет — он занимается импортом зубных электрических щеток. Ему можно было бы позавидовать, если не звонки на его мобильный телефон.

– Мне начали поступать звонки о том, что я должен вернуть какие-то деньги. Сначала я подумал, что это какой-то розыгрыш, – рассказал предприниматель Руслан Мартыненко.

Но на самом деле звонили коллекторы, потому что на Руслана кто-то трижды взял кредиты. Суммы составили 2,5 тыс. грн, 3 тыс. грн и 6 тыс. грн. Он выяснил, что кредит был оформлен на его мобильный номер. Злоумышленники без его ведома перевыпустили SIM-карту.

— Люди подделывают SIM-карты клиентов. Получают из разных неофициальных источников паспортные документы и с помощью интернета получают микрокредит, – рассказал о схеме мошенников адвокат Максим Курочко.

Руслан дважды писал на вымогателей заявления в полицию, однако его проигнорировали. По его словам, правоохранители отказались вносить дело в базу ЕРДР. Он получил лишь отписки о том, что информации недостаточно.

В то же время проценты набегают с бешеной скоростью — общая сумма за три кредита уже превысила 40 тыс. грн. Одно из финансовых учреждений, где злоумышленники оформили кредит, подали на Руслана в суд. Тогда мужчина обратился к адвокатам.

Однако таких ситуаций можно избежать – достаточно привязать свой мобильный номер к паспорту. И это первое правило кибербезопасности.

— Мы рекомендуем отключить удаленную замену SIM-карты у своего мобильного оператора. В таком случае ее можно перевыпустить только лично, имея с собой паспорт, – рассказала старшая инспектор Департамента киберполиции НПУ Анна Селезнева.

Сделать это можно в офисе вашего мобильного оператора. Процедура длится несколько минут. Эксперты отметили, что лучше для финансовых расчетов иметь отдельный номер.

– Важно, чтобы этот финансовый номер не был основным номером. Чтобы с вашим лицом невозможно было идентифицировать, какой именно номер привязан к финансовым сервисам, — рассказал заместитель председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Виктор Жора.

В этом году в киберполицию поступило более 35 тыс. заявлений об онлайн-мошенничестве. Преступления с использованием SIM-карт – среди самых популярных, поскольку вычислить злоумышленников почти нереально.

Доказать в суде, что не брал кредит, тоже непросто. Первый суд Руслан проиграл, однако он решил не сдаваться.

– Я уже потратил гораздо больше денег, чем сумма этих трех кредитов. Но для меня это принципиально, я хочу закрыть этот вопрос и показать людям, что нужно бороться до последнего, – убежден предприниматель Руслан Мартыненко.